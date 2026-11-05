مسجد؛ از محل عبادت تا میدان شکوفایی نسل قرآنی

ماموستا« ملا قادر قادری» امام جمعه پاوه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، با اشاره به ایتکه مسجد زمانی می‌تواند در تربیت نسل آینده نقش‌آفرین باشد که جوانان در آن فقط مخاطب برنامه‌ها نباشند، بلکه خود به بخشی از جریان فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی تبدیل شوند، اظهارکرد: برگزاری مسابقات قرآن به‌صورت تیمی، فرصتی برای تحقق این رویکرد است؛ فرصتی که رقابت را با همکاری، یادگیری مشترک و مسئولیت‌پذیری پیوند می‌دهد.

وی با تأکید بر جایگاه قرآن در هدایت فردی و اجتماعی، بر ضرورت گسترش ارتباط نسل جوان با مسجد و آموزه‌های دینی تأکید دارد. در این چارچوب، مسابقات گروهی قرآن می‌تواند به بستری برای تقویت مشارکت اجتماعی و پرورش استعدادهایی تبدیل شود که در فضای فعالیت‌های فردی، کمتر امکان بروز پیدا می‌کنند.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: در مسابقات تیمی، موفقیت تنها به توانایی یک شرکت‌کننده وابسته نیست؛ اعضای گروه باید در کنار یکدیگر تمرین کنند، تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند و برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش کنند. این فرایند، رقابت را از تلاش صرف برای کسب رتبه فراتر می‌برد و به فرصتی برای تقویت روحیه جمعی و تعامل سازنده تبدیل می‌کند.



وی اضافه کرد: چنین تجربه‌ای در فعالیت‌های قرآنی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا انس با قرآن، افزون بر ارتقای مهارت‌های تلاوت، حفظ و فهم آیات، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اخلاق، همدلی و مسئولیت‌پذیری در میان اعضای گروه باشد.

ماموستا قادری تصریح کردئ: تحقق ایده «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» به فعالیت‌هایی نیاز دارد که به یک مناسبت یا مسابقه محدود نمانند. تشکیل گروه‌های قرآنی، استمرار جلسات آموزش و تلاوت، شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان و استفاده از ظرفیت مربیان و قاریان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این رویکرد را در زندگی روزمره مساجد جاری کند.



وی افزود: مسابقات تیمی در این مسیر نقش یک نقطه آغاز را دارد؛ چراکه می‌تواند اعضای گروه‌ها را پس از پایان رقابت نیز در کنار یکدیگر نگه دارد و زمینه شکل‌گیری جلسات منظم قرآنی را فراهم سازد. به این ترتیب، مسجد از محل برگزاری یک برنامه مناسبتی به کانونی برای فعالیت مستمر قرآنی تبدیل می‌شود.

امام جمعه پاوه خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم برنامه‌های قرآنی، ایجاد فضایی بانشاط و مشارکتی برای نوجوانان و جوانان است. وقتی آنان فرصت پیدا می‌کنند استعدادهای خود را نشان دهند، در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها نقش داشته باشند و نتیجه تلاش گروهی خود را ببینند، احساس تعلق بیشتری به محیط مسجد پیدا می‌کنند و در این میان، خانواده‌ها نیز نقش مهمی دارند. تشویق فرزندان به حضور در مسجد، شرکت در نماز جماعت و بهره‌گیری از برنامه‌های قرآنی، در کنار توجه به تحصیل و رشد علمی، می‌تواند به شکل‌گیری پیوندی پایدار میان نسل جوان و محیط‌های دینی کمک کند.

وی با تأکید بر جایگاه مسجد و قرآن در تربیت دینی، بر ضرورت تقویت این ارتباط تأکید دارد، گفت: ارتباطی که تنها با حضور مقطعی در برنامه‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه به مشارکت مستمر، آموزش هدفمند و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر نسل جوان نیازمند است.

ماموستا قادری در پایان اظهار کرد:ارزش مسابقات قرآنی را نباید تنها با تعداد شرکت‌کنندگان یا رتبه‌های کسب‌شده سنجید. اگر این رقابت‌ها به تشکیل گروه‌های پایدار، استمرار جلسات قرآنی و حضور پررنگ‌تر جوانان در مسجد منتهی شوند، می‌توانند از یک رویداد رقابتی فراتر بروند و به ابزاری مؤثر برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه تبدیل شوند.