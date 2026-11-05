گروه استان‌ها - مدیرکل دامپزشکی ایلام با هشدار درباره خطرهای خرید گوشت از مراکز غیرمجاز کشتار، گفت: این اقدام در حقیقت استقبال از بیماری‌های مرگباری همچون تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو (CCHF) است که سلامت زنان خانه‌دار، قصابان و مصرف‌کنندگان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «وهاب پیرانی» مدیرکل دامپزشکی استان ایلام اظهار کرد: خرید گوشت از مکان‌های غیرمجاز کشتار دام، در حقیقت استقبال از خطرهای مرگباری همچون بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو (CCHF) است که سلامت زنان خانه‌دار، قصابان و مصرف‌کنندگان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

وی با تأکید بر ناتوانی افراد عادی در تشخیص آلودگی‌های دامی افزود: شهروندان هرگز نمی‌توانند با نگاه ظاهری به لاشه یا دام ذبح‌شده، بیماری آن را ارزیابی کنند؛ در حالی که بازرسان بهداشتی دامپزشکی در کشتارگاه‌ها روند معاینه را در سه مرحله پیش از ذبح، حین کشتار و پس از پوست‌کنی و لاشه‌گشایی انجام می‌دهند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام افزود: داده‌های آماری کشتارگاه‌های رسمی نشان می‌دهد همواره درصدی از دام‌ها با وجود ظاهر سالم، پس از باز شدن اندرونه (احشا) ، دارای ضایعات پنهان در ریه یا کبد هستند که بی‌درنگ دستور ضبط کامل یا موضعی لاشه و امحای اندام‌های آلوده صادر می‌شود.

وی بیان کرد: متأسفانه در مراکز کشتار غیرمجاز، همه گوشت و اندام‌های درونی لاشه بدون کمترین ارزیابی بهداشتی فروخته می‌شوند و به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

پیرانی معضل بیماری‌های انگلی در دام‌های سنگین بومی را حادتر ارزیابی کرد و افزود: بیشتر دام‌های سنگین استان به روش سنتی و بومی پیرامون روستاها نگهداری می‌شوند و در مراتع حاشیه‌ای چرا می‌کنند.

وی اظهار کرد: این شیوه نگهداری، دام‌ها را در معرض انواع انگل‌های خطرناک و بیماری کیست هیداتیک قرار می‌دهد و مصرف گوشت یا اندام‌های بازرسی‌نشده آن‌ها پیامدهای درمانی سنگینی به همراه دارد.

مدیرکل دامپزشکی ایلام بیان کرد: تعطیلی کشتارگاه صنعتی ایلام در سال‌های اخیر به دلیل پیچیدگی‌های مالکیتی و حقوقی، روند عرضه دام در مراکز غیرمجاز، به‌ویژه حاشیه جاده‌های ورودی شهر مانند مناطق «مهدی‌آباد» و «هفت‌چشمه» ، را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان بهداشت درباره خطرهای تب کریمه‌کنگو، کیست هیداتیک و تب مالت، برخی شهروندان به دلیل تفاوت قیمت یا ناآگاهی از بیماری‌های نهفته دامی، گوشت مورد نیاز خود را از مراکز غیرمجاز تهیه می‌کنند و مهار این رویکرد، نیازمند راه‌اندازی فوری کشتارگاه صنعتی و اجرای نظارت‌های فراگیر بهداشتی و انتظامی است.

پیرانی توضیح داد: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در حوزه فرآورده‌های شیری، به پایش دقیق شیر خام در گستره دامداری‌ها، مراکز گردآوری شیر در شهرستان‌ها و ناوگان تانکرهای حمل شیر اختصاص دارد.

وی افزود: در این پیوند، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان، برنامه‌ای جامع برای تشدید بازرسی‌های سرزده از فروشگاه‌های لبنیات سنتی و بستنی‌فروشی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی ایلام با اشاره به خطرهای گسترش بیماری بروسلوز (تب مالت) در میان شهروندان، گفت: مصرف شیر آلوده و تماس مستقیم با دام آلوده، دو راه اصلی سرایت این بیماری به شهروندان به شمار می‌روند.

وی بیان کرد: شهروندانی که از شیر خام دامی استفاده می‌کنند باید بدانند که جوشاندن شیر به مدت دست‌کم ۱۵ دقیقه روی شعله ملایم ضروری است و تنها این شیوه حرارت‌دهی می‌تواند همه عوامل بیماری‌زا و باکتری‌ها را از میان ببرد.

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