به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزیر کشور، در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب که با همراهی احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، فرماندار ویژه میناب و جمعی از مدیران کل استانداری هرمزگان انجام شد، با اشاره به مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه اظهار کرد: اگرچه از دست دادن این عزیزان بی‌گناه و معصوم، موجب اندوه عمیق هر انسانی می‌شود، اما این جنایت به لکه ننگی ماندگار در تاریخ تبدیل خواهد شد و حقیقت ایران را به جهانیان نشان خواهد داد.

وی با تأکید بر ضرورت روایتگری صحیح از این حادثه افزود: واقعیت جنایت دشمن در مدرسه شجره طیبه میناب، در گذر زمان فراموش نخواهد شد؛ همه افرادی که از تریبون و ظرفیت اثرگذاری در جامعه برخوردارند، از جمله شاعران، مداحان، نویسندگان و صاحب‌نظران، باید با حضور در این مکان، ابعاد واقعی این حادثه را برای مردم و نسل‌های آینده روایت کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ماندگار کردن یاد و حقیقت این حادثه تصریح کرد: در کنار روایتگری گروه‌های مختلف، اقدامات ارزشمندی نیز در دولت در حال انجام است که از جمله آن‌ها می‌توان به اقدام وزارت میراث فرهنگی برای ایجاد موزه میناب اشاره کرد؛ اقدامی که می‌تواند به ثبت و تبیین ابعاد این جنایت علیه بشریت کمک کند.

وی با مقایسه ابعاد انسانی این حادثه با دیگر فجایع تاریخی جهان خاطرنشان کرد: اگرچه شمار شهدا و میزان تخریب این حادثه با بمباران اتمی ژاپن قابل مقایسه نیست، اما عمق جنایت علیه انسان‌های بی‌گناه، کودکان و نوجوانان، از منظر انسانی اهمیتی کمتر از فجایع ناشی از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ندارد.

زینی‌وند با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و دیگر شهدای کشور تأکید کرد: اطمینان داریم خون این نوجوانان عزیز، در کنار خون رهبر شهید و رزمندگانی که برای دفاع از ایران جان خود را فدا کردند، درخت تنومند ایران را تنومندتر خواهد کرد.

تاکید بر تداوم خدمات‌دهی و رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده

وی در جمع خانواده بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب، بر تداوم خدمات‌دهی و رسیدگی به دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌های بازمانده و آسیب‌دیده این جنایت تاکید کرد و خواستار در نظر گرفتن شرایط خاص در روند بررسی مسائل آنان شد.

معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به ضرورت همراهی دستگاه‌های مسئول با خانواده‌های آسیب‌دیدگان اظهار کرد: باید ضمن مشخص شدن چارچوب‌ها و ضوابط قانونی، موضوع دانش‌آموزان میناب به‌صورت ویژه و استثنایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آسیب‌های روحی و روانی واردشده به دانش‌آموزان حاضر در مدرسه افزود: افرادی که در روز حادثه در این مدرسه حضور داشته‌اند، حتی اگر جراحت جسمی مشخصی نداشته باشند، از نظر روحی آسیب دیده‌اند؛ بنابراین، ضروری است با نگاه تسهیل‌گرانه و با در نظر گرفتن شرایط ویژه آنان، امور مقتضی ایشان بررسی شود.

زینی‌وند، با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرمانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رسیدگی به وضعیت خانواده‌ها، یادآور شد: باید با خانواده‌های آسیب‌دیدگان گفت‌وگو شود و دغدغه‌ها و نیازهای آنان مرتفع شود.

در شرایط کنونی باید بیش از گذشته پای کار مردم باشیم

وی با تأکید بر مسئولیت دولت در شرایط حساس کنونی گفت: خدمت در چنین مقطع تاریخی مهمی از تاریخ ایران، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند و باید بیش از گذشته پای کار مردم باشیم، با جدیت بیشتری کار کنیم، به خواسته‌های مردم توجه داشته باشیم و در کنار آنان بمانیم.

معاون وزیر کشور، جنایت مدرسه شجره‌طیبه میناب لکه ننگی بر پیشانی دشمنان است وی با قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریتی استان هرمزگان اظهار کرد: خوشبختانه دولت در کنار رزمندگان، مردم و سایر ارکان حکومت، به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی است و در استان هرمزگان نیز تیم مدیریتی خوبی به ریاست استاندار باتجربه و مردمی، دکتر آشوری، و با همراهی دیگر مدیران و مسئولان، در کنار مردم حضور دارد.

وی با اشاره به شرایط استان در روزهای حملات و مدیریت بحران در هرمزگان افزود: در روزهایی که بندرعباس و برخی مناطق استان هدف حمله قرار داشتند، به‌ویژه در مقاطعی که جنوب کشور و هرمزگان با حملات بیشتری مواجه بود، ارتباط مستمر با استاندار برقرار بود و ایشان با تسلط، خونسردی، انگیزه و آرامش امور را مدیریت می‌کرد.

زینی‌وند ، این رویکرد را یکی از الگوهای مطلوب مدیریتی در استان هرمزگان در دوران جنگ دانست و گفت: اگرچه مسیر پیش‌رو، مسیری طولانی، دشوار و پرپیچ‌وخم است، اما آینده این مسیر به یاری خداوند برای ملت ایران روشن و پرفروغ خواهد بود.