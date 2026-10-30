به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، حجت‌الاسلام «سیدحسین حسینی» امام جمعه شهرستان پردیس در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و فشارهای دشمن علیه ایران گفت: دوران عبور بی‌مجوز از تنگه هرمز به پایان رسیده و دشمن می‌داند که با قدرت دفاعی و اقتدار میدانی ایران، دیگر هیچ توطئه‌ای علیه ملت ما کارساز نیست.

وی با گرامیداشت مناسبت‌های هفته پیش‌رو از جمله شهادت آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی اولین شهید محراب به دست منافقان، تیرباران طیب حاج‌رضایی و برادرش به جرم دفاع از امام خمینی، و سالگرد شهادت بسیجی مدافع امنیت سید روح‌الله عجمیان، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد و امروز نیز با تهدیدهای مختلف به دنبال آزمایش اراده ملت و مسئولان ماست.

امام جمعه شهرستان پردیس با تجلیل از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و خیریه مسجد امام رضا (ع) در فاز ۸ پردیس از جمله موسسه ثامن با بیش از ۲۰ کلاس فرهنگی و آموزشی، باشگاه ورزشی ثامن، خیریه ثامن با پوشش نزدیک به ۲۰۰ خانواده نیازمند و برنامه‌های فرهنگی حرم شهدای گمنام، از امام جماعت، نمازگزاران و اهالی این مسجد تقدیر کرد.

وی همچنین از حضور دانش‌آموزان و مسئولان دبیرستان‌های دخترانه شهیده ثمین دهقان‌زاده، امیر علاقه‌بند، ۱۲ فروردین و سعادت پردیس تشکر کرد و گفت: نوجوانان و جوانان ما با الگوگیری از شهید فهمیده و دیگر شهدای والامقام، نقش مهمی در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی مسئولان شهرستان از محله لوران برای رفع مشکلات آن و بازدید از روند تصفیه‌خانه فاضلاب و آرامستان، ابراز امیدواری کرد که وعده‌های مسئولان درباره بهره‌برداری از این طرح‌ها تا پایان سال محقق شود و این بازدیدهای میدانی ادامه یابد.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران گفت: نخبگی یک مأموریت است نه امتیاز؛ نخبه تراز انقلاب باید استعداد خود را برای حل مسائل کشور از فناوری‌های پیشرفته تا معیشت مردم وقف کند، همان‌گونه که دانشمندان شهیدی چون فخری‌زاده و شهریاری و نخبگان گمنام هوافضا و نانو، نخبگی را در مسیر گره‌گشایی از بن‌بست‌های کشور معنا کردند.

امام جمعه شهرستان پردیس با تأکید بر اینکه خیزش علمی برای ما یک انتخاب نیست بلکه نیاز حیاتی و دفاعی برای شکستن انحصار دانش غرب است، افزود: پیشرفت تمدنی با توسعه علوم پایه، مرزشکنی در دانش، شجاعت در نوآوری، خوداتکایی فناورانه و پیوند دانشگاه و صنعت محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب، این دیدار را گذار به دکترین جامع تدبیر و اقتدار دانست و گفت: شورای امنیت باید با هم‌افزایی بازوهای حاکمیت برای گره‌گشایی از معیشت مردم تلاش کند، اعتماد عمومی را با صداقت و پاسخ‌گویی تقویت نماید و اقتدار میدانی را در شرایط حساس کنونی حفظ کند.

وی با اشاره به بحران انرژی و تنش‌آفرینی در تنگه هرمز گفت: این تنش‌ها فقط یک رخداد منطقه‌ای نیست بلکه زلزله‌ای در بازارهای مالی جهان است. نفت بالای ۱۱۶ دلار و تورم افسارگسیخته غرب، دست دشمن را برای هر جنگ تمام‌عیار بسته است. ما طالب جنگ نیستیم اما اگر جنگی تحمیل شود، با ضربات سهمگین، پیروزی قطعی از آن اراده پولادین رزمندگان اسلام خواهد بود.

امام جمعه شهرستان پردیس با بیان اینکه هیاهوی تهدید نظامی واشنگتن نه یک راهبرد بلکه دست‌وپازدن دولتی بحران‌زده در آستانه انتخابات است، افزود: ترامپ با سقوط محبوبیت و نارضایتی گسترده مردمی در لبه پرتگاه ایستاده و انزوای مطلق و بازدارندگی فعال ایران، کاخ سفید را خلع‌سلاح کرده است.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به توهم تغییر در سرزمین‌های اشغالی و اختلاف رقبای صهیونیست علیه نتانیاهو گفت: این گرگ‌ها تنها بر سر روش درندگی اختلاف دارند نه بر سر اصل جنایت. نه بلوف‌های انتخاباتی کاخ سفید و نه خیمه‌شب‌بازی تل‌آویو قادر به شکستن حصار اقتدار مقاومت نیستند.

وی با گرامیداشت سیزدهم آبان، این روز را یادآور سه حادثه مهم شامل تبعید امام خمینی در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ دانست و گفت: در همه این حوادث آمریکا متهم شماره اول است و دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران سابقه‌ای ۷۳ ساله دارد.

امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به منطق فرعونی استکبار در تاریخ و عصر حاضر گفت: فرعون دیروز همان آمریکا و اسرائیل امروز است. استکبار تنها بمب و دلار نیست بلکه نظامی است بر پایه خودبرتربینی، تفرقه‌افکنی، تحریف واقعیت، سلطه اقتصادی و رسانه‌ای و ارعاب و تهدید. اما سنت قطعی الهی، نابودی این کوه غرور و پیروزی مستضعفان و صالحان است.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه دشمنی آمریکا هرگز نشانه ضعف ایران نیست بلکه اعتراف آشکار به قدرت و نفوذ ماست، افزود: ثروت و موقعیت استثنایی جغرافیایی، قدرت هسته‌ای و دفاعی بومی، انسجام ملی و رهبری اقتدارآفرین، عمق راهبردی و جبهه مقاومت و باور به مهدویت، ارکان اقتدار روزافزون ایران اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان در شهرستان پردیس از مردم برای حضور پرشور در این مراسم دعوت کرد و گفت: حضور حماسی مردم در خیابان‌ها سرمایه بی‌بدیل و ستون خیمه امنیت ملی است.

امام جمعه شهرستان پردیس با تأکید بر اینکه امروز در امتداد جریان‌های انحرافی تاریخ با جریان سامرین مواجهیم که با شعار فریبنده صلح و زندگی، منطق صلح تحمیلی را تکرار می‌کنند، افزود: صیانت از عزت نیازمند آمادگی و اقتدار است. تاریخ فراموش نمی‌کند همان روزهایی که سازشکاران مدعی بودند دنیای فردا دنیای گفتگوهاست نه موشک‌ها، اگر اقتدار موشکی و میدانی نبود، امروز تروریسم آمریکایی در کوچه‌های شهرهای ما جولان می‌داد.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به تقارن سالروز انقراض قاجار و تحمیل دیکتاتوری رضاخان به دست استعمار و روز بسیج دانش‌آموزی و حماسه شهید فهمیده گفت: اعتماد به بیگانگان جز اسارت و ذلت نتیجه‌ای ندارد، در حالی که شهید فهمیده اثبات کرد دفاع از میهن و آرمان وابسته به سن‌وسال نیست بلکه متکی بر غیرت ایمانی است.

وی با تأکید بر اینکه امروز دشمن با جنگ ترکیبی در میدان است اما نسل امروز دانش‌آموز بسیجی با همان روحیه حماسی، دژ پولادین امنیت ملی را حفظ کرده است، افزود: تقویت وحدت ملی، حضور میدانی و پاسخ‌گویی مسئولان، سازمان‌یافتگی مردمی در مساجد و محلات و رصد هوشمند تهدیدها، راهبردهای صیانت و پیروزی در این نبرد ترکیبی است.

امام جمعه شهرستان پردیس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقشه راه اقتدار از سنگر معیشت تا سراب وابستگی گفت: امروز سفره مردم و رونق تولید خط مقدم ماست و فرماندهان اقتصادی باید با غیرت و سرعت جهادی تورم را مهار کنند. کشور ما سرشار از ظرفیت‌های خفته است و به جای چشم‌دوختن به بیرون باید با تثبیت ارزش پول و حمایت از تولید، مسیر پیشرفت را با دستان توانمند جوانان هموار ساخت.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به سرنوشت شاه مخلوع، صدام و قذافی گفت: تکیه بر طناب پوسیده غرب پرتگاهی جز ذلت و سقوط ندارد و عزت حقیقی فقط با اتکا به قدرت درون به دست می‌آید.

وی در پایان با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: پوشش تنها لباس نیست بلکه سنگر دفاع از کرامت، هویت و آزادی واقعی انسان است. زیبایی نعمتی الهی است اما عفاف به معنای انکار آن نیست بلکه شیوه‌ای مسئولانه برای صیانت از این گوهر در چارچوب حدود الهی است. حجاب و عفاف نه‌تنها با زیبایی تعارضی ندارد بلکه زیباترین جلوه مدیریت کرامت انسانی است.