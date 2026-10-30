ضرورت عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به مردم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، حجت‌الاسلام «محمدباقر برقراری» امام جمعه شهرستان اسلامشهر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت همراهی مسئولان و عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به مردم، اظهار کرد: تاب‌آوری اقتصادی تنها با مطالبه از مردم محقق نمی‌شود و مسئولان نیز باید برای کاهش فشارهای معیشتی و ایجاد ثبات در بازار اقدام عملی انجام دهند.

وی با اشاره به طرح عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده در تهران، پیشنهاد کرد این الگو در شهرستان‌ها نیز اجرا شود و افزود: مسئولان اقتصادی با محوریت فرمانداری و شهرداری باید هرچه سریع‌تر جلسه‌ای برگزار کنند تا محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم مستقیماً از تولیدکنندگان خریداری و بدون واسطه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر با بیان اینکه برای اجرای این طرح حتی نیازی به احداث فروشگاه‌های جدید نیست، تصریح کرد: می‌توان با استفاده از چادر یا فضاهای موجود، بازارهای عرضه مستقیم کالا راه‌اندازی کرد تا تولیدکننده محصولات خود را بدون عبور از واسطه‌ها به مردم عرضه کند. این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده و ایجاد ثبات نسبی در بازار کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه مردم در شرایط دشوار اقتصادی همچنان پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند، خطاب به مسئولان گفت: مردم برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش می‌کنند؛ بنابراین مسئولان نیز باید قدردان این همراهی باشند و با اقدامات ملموس، پاسخگوی اعتماد و حضور مردم باشند.

لزوم برخورد جدی با محتکران و مفسدان اقتصادی

حجت‌الاسلام برقراری، با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در مقابله با تخلفات اقتصادی، از اقدامات این مجموعه در کشف و عرضه کالاهای احتکارشده قدردانی کرد و گفت: برخورد با فساد مالی، احتکار و رانت‌خواری باید با جدیت و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای دنبال شود.

وی با اشاره به گفت‌وگوی خود با مسئول تعزیرات حکومتی شهرستان، از کشفیات قابل توجه در حوزه لاستیک و روغن و عرضه چند هزار حلقه لاستیک به بازار خبر داد و افزود: وقتی مردم در برابر فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی ایستادگی می‌کنند، پذیرفتنی نیست عده‌ای در داخل با احتکار و سوءاستفاده اقتصادی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر تأکید کرد: مسئولان نباید تحت تأثیر سفارش‌ها، نامه‌ها و تماس‌های افراد ذی‌نفوذ قرار بگیرند و باید با هر فرد یا مجموعه‌ای که در زمینه اقتصاد مردم مرتکب فساد می‌شود، برخورد قاطع داشته باشند.

درخواست بررسی ادعای اخراج کارگر یک فروشگاه!

وی همچنین به موضوعی درباره برخورد با یکی از کارکنان یک فروشگاه در اسلامشهر اشاره کرد و خواستار بررسی صحت خبر اخراج این کارگر به دلیل همراهی با تجمعات مردمی شد.

حجت‌الاسلام برقراری، ادامه داد: شنیده‌ام یکی از فروشگاه‌ها کارگری را که هنگام عبور تجمع‌کنندگان با در دست گرفتن پرچم با آنان همراهی می‌کرد، اخراج کرده است. از مسئولان می‌خواهم در صورت صحت این موضوع، با واحد صنفی مربوطه برخورد قانونی و جدی داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از همراهی مردم با کشور افزود: مردمی که در صحنه حضور دارند، در حفظ امنیت و آرامش جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند و صاحبان واحدهای صنفی نیز باید قدردان این همراهی باشند.

تنگه هرمز؛ محور راهبردی در تحولات منطقه

خطیب جمعه اسلامشهر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و دیدارهای اخیر مسئولان عالی‌رتبه نظام با رهبر انقلاب، به تشریح اهمیت جایگاه شورای عالی امنیت ملی پرداخت.

وی با اشاره به دیدار سرلشکر محسن رضایی با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: تأکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی باید چهارراه تدبیر امور کشور باشد، نشان‌دهنده ضرورت پیوند تصمیمات امنیتی با حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری در هر بخش، آثار و پیامدهای آن در سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام برقراری همچنین با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر پیگیری شروط ایران برای پایان جنگ، گفت: پایان جنگ باید با تأمین حقوق و منافع ملت ایران همراه باشد و جمهوری اسلامی نباید از مواضع و مطالبات خود عقب‌نشینی کند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، اعمال حاکمیت و تدابیر امنیتی در این منطقه را از موضوعات مهم تحولات جاری دانست و افزود: آثار تحولات تنگه هرمز بر بازارها و اقتصاد جهانی قابل مشاهده است و مسئولان نظامی کشور نیز باید با حفظ آمادگی و اقتدار، وظایف خود را در این زمینه دنبال کنند.

تأکید بر نقش رهبر انقلاب در هدایت امور کشور

امام جمعه شهرستان اسلامشهر با اشاره به دیدارهای مسئولان قوه قضائیه، مجلس و شورای عالی امنیت ملی با رهبر انقلاب، این دیدارها را نشان‌دهنده ضرورت رصد مستمر مسائل کشور و هماهنگی میان دستگاه‌ها دانست.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب به رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با ترک فعل‌هایی که زمینه‌ساز جرم می‌شوند، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید از سلامت، دانش و فناوری روز برخوردار باشد و با شجاعت در برابر مفسدان بایستد؛ در عین حال تکریم ارباب رجوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام برقراری همچنین با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مسائل در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم توجه نمایندگان به موضوعاتی که گرهی از مشکلات جامعه باز می‌کند، تأکید کرد و هماهنگی و وحدت میان مسئولان را از ضرورت‌های مقابله با تهدیدهای دشمن دانست.

شهید فهمیده؛ نماد بصیرت و تشخیص حق از باطل

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، این شهید ۱۳ ساله را نماد بصیرت، آگاهی و تشخیص حق از باطل دانست.

خطیب جمعه اسلامشهر با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره شهید فهمیده گفت: رهبری جامعه در عرصه‌های معرفتی، اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اختیار انسان‌های فهمیده و بصیر است و سن و سال به‌تنهایی معیار فهم و درک حقیقت نیست.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان در تجمعات و صحنه‌های اجتماعی، دانش‌آموزان را از سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و بر ضرورت تربیت نسلی آگاه و برخوردار از بصیرت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام برقراری، همچنین با اشاره به روز پدافند غیرعامل، آمادگی و ظرفیت مردمی را یکی از پشتوانه‌های دفاعی کشور دانست و بر استفاده از توانمندی‌های ملی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.