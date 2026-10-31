ورود سامانه بارشی جدید به کشور / هشدار تشدید بارش در ۱۳ استان

به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور طی روزهای یکشنبه (۱۰ آبان) و دوشنبه (۱۱ آبان) خبر داد.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور طی روزهای یکشنبه (۱۰ آبان) و دوشنبه (۱۱ آبان) خبر داد و نسبت به وقوع بارش‌های شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال جاری شدن سیلاب در مناطق تحت تأثیر این سامانه هشدار داد.

بر اساس هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (۱۰ آبان) استان‌های لرستان، ایلام، غرب چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

همچنین روز دوشنبه (۱۱ آبان) استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، شمال خوزستان، غرب کردستان، ارتفاعات استان‌های قزوین، زنجان، تهران و البرز، غرب مازندران و ارتفاعات گیلان شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

بر این اساس، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی مناطق و بارش تگرگ در نقاط مستعد پیش‌بینی می‌شود.

از جمله مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پرهیز از سفرهای غیرضروری توصیه کرده است.

همچنین خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی نیروهای راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

بر اساس این هشدار، شهرداری‌ها نیز باید برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها آمادگی داشته باشند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید اتخاذ شود.

همچنین احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی مورد تأکید قرار گرفته است.

تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۲۱ استان با هشدار زرد

سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار سطح زرد از تداوم فعالیت سامانه بارشی در تعدادی دیگر از مناطق کشور خبر داد.

بر اساس این هشدار، روز یکشنبه (۱۰ آبان) استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، غرب و شمال اصفهان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، کردستان و ارتفاعات استان‌های زنجان و قزوین تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند.

همچنین روز دوشنبه (۱۱ آبان) استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم، مرکزی، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، گیلان، کرمان، شمال سمنان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی شاهد بارش خواهند بود.

در این مناطق نیز وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در برخی نقاط پیش‌بینی شده است.

از مخاطرات احتمالی این سامانه می‌توان به بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها اشاره کرد.

سازمان هواشناسی در توصیه‌های خود برای مناطق تحت تأثیر هشدار زرد، بر خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون‌شهری، فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی تأکید کرده است.

همچنین احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از دیگر توصیه‌های این سازمان برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی است.