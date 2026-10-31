سرلشکر عبداللهی: منتظر آغاز اقدام دشمن نمی‌مانیم

سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: هرگاه نشانه‌های اقدام خصمانه دشمن احراز شود، نیروهای مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۸۵
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سرلشکر عبداللهی: منتظر آغاز اقدام دشمن نمی‌مانیم

به گزارش تابناک، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تاکیدات اخیر فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلّح مبنی بر اینکه «هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود»، نوشت:

«با تمام ظرفیت اطلاعاتی، تحرکات و آمادگی‌های دشمن را رصد می‌کنیم و بانک اهداف را بروز می‌کنیم.

هرگاه نشانه‌های اقدام خصمانه دشمن احراز شود، نیروهای مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند.

پاسخ ما فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.»

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سرلشکر عبداللهیستاد کل نیروهای مسلحقرارگاه خاتم الانبیا
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