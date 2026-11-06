گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان دماوند گفت: با دم شیر بازی نکنید؛ جمهوری اسلامی در جنگ جدید مرز نمی‌شناسد و این بار منشأ تهدید و نقطه شلیک به سوی ایران هر دو هدف قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت الاسلام «کاظم فتاح دماوندی» امام جمعه شهرستان دماوند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن سفارش نمازگزاران به تقوا، با استناد به سخنی از امیرالمومنین (ع) گفت: تقوا قلعه‌ای مستحکم است و بی‌تقوایی قلعه‌ای سست که ساکنان خود را حفظ نمی‌کند و از هر کس که به آن پناه برد، حراست نمی‌کند.

وی با اشاره به ۲۶ جمادی‌الاول، سالروز رحلت حضرت عبدالمطلب، جد پیامبر اکرم (ص)، گفت: همه مسلمانان مدیون زحمات جد بزرگوار پیامبر اکرم هستند. حضرت عبدالمطلب سرور قریش و شخصیتی بزرگ، با کرامت، تدبیر و دیانت بود. او از پرستش بت‌ها خودداری می‌کرد و خدای واحد را قبول داشت. واقعه اصحاب فیل و حمله ابرهه به کعبه در دوران سرپرستی او در مکه رخ داد.

امام جمعه شهرستان دماوند افزود: سنت تعیین دیه صد شتر برای قتل یک مرد، حرمت ازدواج با محارم و هفت شوط طواف دور کعبه از سوی حضرت عبدالمطلب در اسلام ماندگار شد. مسئولیت نگهبانی از کعبه، تأمین آب برای حاجیان، احیای چاه زمزم و سرپرستی حضرت محمد (ص) در دوران کودکی تا هشت سالگی بر عهده ایشان بود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آیه ۱۰۶ سوره بقره، گفت: در برخی روایات در تفسیر این آیه بیان شده که اگر خداوند نعمتی را بگیرد و رهبری از دست برود، رهبر دیگری را جایگزین می‌کند. ملتی که از خداوند هدایت بخواهد، حق تعالی برای آن مردم هدایتگر قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام دماوندی با بیان اینکه دشمنان از قدرت راهبری رهبر جدید ایران در حیرت هستند، اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی در ۹ آبان، بازتعریفی برای راهبرد بازدارندگی مقتدرانه نظام جمهوری اسلامی بود. بر اساس دستور فرمانده معظم کل قوا، توان دفاعی و هجومی ایران باید دائماً افزایش یابد، هزینه هرگونه تجاوز دشمنان با پاسخگویی سریع و اثرگذار بالا برود و امنیت ایران از طریق پیوند ظرفیت‌های داخلی با ظرفیت‌های منطقه‌ای تقویت شود.

امام جمعه شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه ایران درباره حدود قدرت دفاعی و دامنه پاسخ و شرایط پایان درگیری از کسی اجازه نمی‌گیرد، گفت: به بدخواهان ایران تذکر می‌دهیم که با دم شیر بازی نکنند. جمهوری اسلامی در جنگ جدید مرز نمی‌شناسد و این بار منشأ تهدید و نقطه شلیک به سوی ایران هر دو هدف قرار خواهد گرفت. در جنگ آینده، اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی، زیرساخت‌های سایبری، جریان اطلاعاتی و مشروعیت بین‌المللی دشمنان مورد هجوم قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام دماوندی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها گفت: حضور هشت‌ماهه مردم در امتداد دفاع هشت‌ساله از این خاک مقدس است و دل نیروهای مسلح به ملت گرم است. در ایران اسلامی وحدت همه‌جانبه حاکم است و مردم و مسئولان در تبعیت از رهبری یک صدا هستند.

امام جمعه شهرستان دماوند مهم‌ترین خواسته مردم از حاکمیت را تأمین امنیت دانست و افزود: مردم به درستی می‌گویند وقتی تهدیدهای خارجی روز به روز بیشتر می‌شود، باید درباره آنچه دشمنان از آن می‌ترسند، یعنی سیاست هسته‌ای، تجدیدنظر کنیم. اکنون یکی از خواسته‌های مهم ملت از نظام اسلامی، تغییر سیاست هسته‌ای برای حفظ امنیت ملی است. اگر قدرت هسته‌ای بد است، چرا دشمنان ما دارند و اگر خوب است، چرا ما نداشته باشیم؟

حجت‌الاسلام دماوندی در ادامه با انتقاد از رفتار دولت آمریکا گفت: رفتار ظالمانه آمریکا باعث شد ایران تنگه هرمز را ببندد و بنزین و گازوئیل در آمریکا گران شود. ترامپ با دست خودش روی سر خودش خاک می‌ریزد. رفتار جنگ‌طلبانه ترامپ باعث شد حزب او در انتخابات ببازد. او خود اعتراف کرده که یکی از دلایل شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، جنگ با ایران بوده است. ترامپ فکر می‌کرد ایران ونزوئلاست؛ خیالی باطل.

امام جمعه شهرستان دماوند با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران باعث شکست نظامی و سیاسی ترامپ و نتانیاهو شد، گفت: امروز اهالی جبهه مقاومت از فلسطین و لبنان گرفته تا عراق و یمن، همه از شکست داخلی سردمداران آمریکا و اسرائیل خوشحالند. البته ممکن است حاکمان آمریکا و رژیم صهیونی مانند گرگ زخم‌خورده دوباره به سوی ایران چنگال بیندازند و ما برای قطع کردن چنگال‌های آنان آماده‌ایم. دشمنان باید منتظر انتقام‌های پی‌درپی ایران باشند.

حجت‌الاسلام دماوندی در بخش پایانی خطبه‌ها با گرامیداشت ایام فاطمیه گفت: ما هرچه داریم از ولایت معصومین و حضرت زهرا (س) است. ایران، ایران حضرت زهرا و علی و امامان از نسل آنهاست. امسال باید فاطمیه را عاشورایی‌تر برگزار کنیم. روضه‌های خانگی را قدر بدانیم که به برکت این عرض ارادت‌ها، خانه‌ها و کوچه‌ها و محلات ما بوی حضرت زهرا (س) می‌گیرد.

امام جمعه شهرستان دماوند از مسئولان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ادارات، اصناف، مساجد، مدارس و هیئت‌های مذهبی خواست برای اقامه عزای حضرت فاطمه (س) آستین بالا بزنند و افزود: جمعه آینده روز شهادت حضرت زهرا (س) است و مراسم عزاداری از ساعت ۱۰ صبح از میدان امام به سمت گلزار شهدای گمنام مسجد جامع دماوند آغاز و به نماز جمعه منتهی خواهد شد.