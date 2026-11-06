گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان پردیس با انتقاد از محرومیت‌های شهرستان پردیس، خواستار توجه جدی مسئولان به مشکلات مسکن، بیمارستان، مسجد و معیشت مردم شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،حجت‌الاسلام «سید حسین حسینی »امام جمعه شهرستان پردیس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تشکر از حضور باشکوه دانش‌آموزان و مردم در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، از دکتر فلسفی نماینده مجلس بابت برگزاری میز خدمت و اقدامات جهادی قدردانی کرد.

حدیث کساء؛ منشوری برای نجات بشر

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به حدیث کساء گفت: راز عظمت این حدیث در پیوند ناگسستنی آن با آیه تطهیر است. انحراف امت اسلامی از روزی آغاز شد که میان کتاب خدا و عترت فاصله انداختند؛ حال آنکه نجات بشر تنها در سایه تمسک به دژ مستحکم ولایت رقم می‌خورد.

پنج برکت حدیث کساء

امام جمعه شهرستان پردیس افزود: پیامبر اعظم (ص) در پایان حدیث کساء برای هر مجلسی که این منشور نورانی در آن بازخوانی شود، پنج برکت راهبردی را تضمین فرمودند: نزول رحمت خاص الهی، احاطه و استغفار فرشتگان، برطرف شدن غم و اندوه، برآورده شدن حاجات و رستگاری دنیا و آخرت.

از قرائت تا نصرت میدانی

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه جامعه ما نباید در توقف در صرف قرائت بماند، گفت: سلوک حدیث کساء یک حرکت تمدنی است؛ از قرائت به معرفت، از معرفت به محبت، از محبت به ولایت و از ولایت به نصرت میدانی و استقامت در راه حق.

امتداد نور نیابت در عصر غیبت

امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به سالروز رحلت جناب محمد بن عثمان، نائب دوم در عصر غیبت صغری، گفت: اگر مجاهدت نواب اربعه نبود، خطر انحلال مکتب تشیع حتمی می‌نمود. امروز در عصر غیبت کبری، ولایت فقیه تداوم همان ولایت نبوی و علوی است و این پرچم در عرصه تمدن‌سازی، استقلال ملی و شکستن هژمونی استکبار جهانی در اهتزاز است.

معماری نوین بازدارندگی ایران

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به بیانات اخیر فرمانده کل قوا در جمع فرماندهان ارشد نظامی گفت: امروز معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به یک اقتدار جامع، فعال و شبکه‌ای تبدیل شده است. بازدارندگی دیگر تنها در سایه انبار کردن تجهیزات معنا نمی‌شود؛ بلکه طوفانی است متکی بر قدرت نظامی، فناوری‌های پیشرفته، برتری اطلاعاتی، اقتصاد مقاوم، انسجام ملی و عمق راهبردی.

جغرافیای پاسخ بی‌کران است

امام جمعه شهرستان پردیس افزود: دوران پاسخ در نقطه برخورد برای همیشه به پایان رسیده است. امروز معیار ضربه متقابل ایران، دیگر نقطه شلیک دشمن نیست، بلکه منشأ تهدید است. دارایی‌های غیرمادی دشمن از اعتبار سیاسی و شبکه‌های مالی گرفته تا زیرساخت‌های سایبری و حیثیت بین‌المللی‌اش در تیررس ضربات ماست.

مردم؛ قلعه تسخیرناپذیر ایران

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین سرمایه دفاعی ایران مردم است، گفت: هیچ سامانه موشکی و هیچ فناوری نظامی در جهان وجود ندارد که بتواند اراده عاشورایی یک ملت متحد را رهگیری کند. ما آغازگر هیچ جنگی نیستیم، اما با دستی روی ماشه آماده‌ایم تا طومار هر متجاوزی را در هم بپیچیم.

چهار سناریوی رویارویی ایران و آمریکا

امام جمعه شهرستان پردیس در تحلیل چهار سناریوی رویارویی ایران و آمریکا گفت: آتش‌بس شکننده و دیپلماسی با واسطه، جنگ فرسایشی خاکستری، انفجار میدان و رویارویی نظامی مستقیم، و تفاهم محدود و گام‌به‌گام، چهار سناریوی پیش‌روی ماست و نظام برای هر چهار سناریو تدبیر دارد. آنچه سرنوشت را رقم می‌زند، نه طرح‌های واشنگتن و تل‌آویو، بلکه کیفیت آمادگی ملی ماست.

بازنگری در سیاست هسته‌ای؛ یک ضرورت راهبردی

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست هسته‌ای گفت: در دنیای پرالتهاب امروز، بازنگری در سیاست هسته‌ای نه یک انتخاب انواعی، بلکه یک ضرورت راهبردی و حیاتی است. سخن گفتن از بازنگری در این عرصه هرگز به معنای تمایل به جنگ نیست؛ بلکه آرایشی هوشمندانه برای بستن منافذ سوءاستفاده دشمن و بالابردن ضریب امنیت کشور است.

مطالبه نخبگان و مردم

امام جمعه شهرستان پردیس افزود: همان‌طور که امام جمعه موقت تهران فرمودند، همه نخبگان و دانشمندان و متخصصین باید درباره دکترین هسته‌ای نظر بدهند و از طرفی مطالبه جدی مردم است که دشمن هرطور دلش بخواهد به ایران حمله کند و بگوید شما حق دفاع از خود را ندارید.

انتقاد از خودفروختگان داخلی

حجت‌الاسلام حسینی با انتقاد از عده‌ای در داخل کشور گفت: عده‌ای فهم و شعور سیاسی ندارند و همان حرف‌هایی که دشمن دیکته کرده است را تکرار می‌کنند که هسته‌ای را بدهیم برود و صنعت موشکی را تعطیل کنیم. بدانید که اگر باب میل دشمن حرکت کنید در ذلت و حقارت غرق خواهید شد و این ملت از شما عبور کرده و خواهد کرد.

خطر حفظ وضعیت موجود

امام جمعه شهرستان پردیس با بیان دو علت برای خطرناک بودن حفظ وضعیت موجود گفت: نخست تضعیف بازدارندگی و تشجیع دشمن؛ وقتی دشمن احساس کند محاسبات ما تغییرناپذیر است، گستاخ‌تر شده و فشارها را دوچندان می‌کند. دوم فرصت‌سوزی دیپلماتیک؛ جمود در سیاست‌ها، دست برتر ایران در معادلات را تضعیف کرده و ابتکار عمل را به حریف می‌سپارد.

بحران در اردوگاه استکبار

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به بحران در اردوگاه استکبار گفت: جابه‌جایی کرسی‌ها در واشنگتن یا تل‌آویو، هرگز ماهیت استکباری و دشمنی ذاتی آنان با اسلام ناب و ملت مقتدر ایران را دگرگون نمی‌کند. جامعه آمریکا زیر بار تورم سرسام‌آور انرژی و بنزین، رکود اقتصادی و هدررفت هزاران میلیارد دلار ثروت در جنگ‌های بی‌حاصل به ستوه آمده است. رژیم صهیونیستی نیز از درون پوسیده است و یک ببر کاغذی در تله فروپاشی است.

مکتب شهید طهرانی‌مقدم

امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم گفت: موشک فقط سلاح نیست؛ نماد یک زنجیره مستقل است. توان موشکی ایران توازن قوا را بازتعریف کرد و به دیپلماسی ما پشتوانه آهنین بخشید. مکتب طهرانی‌مقدم چهار صفت داشت: اخلاص کامل، افق‌بینی بلند، مدیریت تحول‌آفرین و دانش درون‌زا.

اقتصاد قوی با معیشت مطلوب تفاوت دارد

حجت‌الاسلام حسینی در بخش اقتصادی خطبه‌ها گفت: اقتصاد قوی با معیشت مطلوب تفاوت دارد. کشور ما از نظر ظرفیت‌های کلان، زیرساخت‌ها و توان مقاومت، کشوری قدرتمند است. اما اقتصاد قوی زمانی ارزش واقعی دارد که به قدرت خرید در سفره کارگر، معلم، کارمند و خانواده‌ها تبدیل شود. هنر مسئولان این است که فاصله‌ها را کم کنند.

ضرورت انضباط پولی

امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به گرانی افزود: آمار و ارقام شهریور و مهرماه هشدار می‌دهد که ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای، مهار تورم را سخت کرده است. بانک مرکزی و دولت باید ریشه‌های خلق پول بی‌منطق و ناترازی‌ها را بخشکانند و نگذاریم فرصت‌طلبان و سودجویان از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. مردم نباید تاوان تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها را پس بدهند.

حجاب؛ قلعه پاسداری از کرامت انسان

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به مسئله حجاب گفت: پوشش تنها لباس نیست؛ سنگر دفاع از کرامت، هویت و آزادی واقعی انسان است. زیبایی نعمتی الهی است، اما عفاف به معنای انکار آن نیست؛ بلکه شیوه‌ای مدبرانه و مسئولانه برای صیانت از این گوهر در چارچوب حدود الهی است.

مسئله بنزین؛ تدبیر جایگزین شوک

امام جمعه شهرستان پردیس درباره مسئله بنزین گفت: تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که با مسائل حیاتی مردم نباید با شوک و شتاب‌زدگی برخورد کرد. ابزار قیمت باید آخرین تیر ترکش باشد، نه نخستین تنبیه برای مردم. اول باید جلوی قاچاق گرفته شود، کارت‌های اجاره‌ای و پرمصرف‌های نجومی شناسایی شوند و شبکه حمل‌ونقل عمومی تقویت شود. حکمرانی درست یعنی هدف گرفتن متخلف، نه جریمه کردن عموم ملت.

مشکلات شهرستان پردیس؛ مسکن و زیرساخت

امام جمعه شهرستان پردیس در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به مشکلات شهرستان پردیس گفت: پردیس یعنی ۹۴ هزار واحد مسکن مهر و ملی. حدود ۱۷ سال است که بیش از ۱۰ هزار خانواده هنوز واحدهای خود را دریافت نکرده‌اند و زیر بار اجاره‌های سنگین له می‌شوند. هنوز از نبود برخی زیرساخت‌های اساسی محروم هستند؛ بیمارستان ندارند، سرانه ورزشی‌اش ۱۶ سانتی‌متر است و کمبود شدید فضای مذهبی دارند. فاز ۱۱ با ۸۰ هزار جمعیت یک نمازخانه بیشتر ندارد، فاز ۵ و فاز ۹ جدید مسجد ندارند. هر روز هم برای رفت و برگشت از سر کار باید عوارض آزادراهی بدهند و این شهرستان با این جمعیت مصلا ندارد.

بومهن؛ ۸۴ درصد بدون سند مالکیت

حجت‌الاسلام حسینی درباره بومهن گفت: ۸۴ درصد بومهن اسناد مالکیتی ندارد. این بی‌سندی یعنی تخلف در ساخت، یعنی ساخت‌وساز ناایمن، یعنی جابه‌جایی فاحش کاربری، یعنی رونق ارتشاء و یعنی محرومین باید در محرومیت و بی‌قانونی بسوزند. برخی محلات بومهن یک پارکینگ ندارند، مسجد ندارند، پارک ندارند و وضعیت نابسامانی دارند که واقعاً در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست. چرا فکری به حال این شهر نمی‌کنید.

سعیدآباد؛ شهری بی‌بهره از امکانات

امام جمعه شهرستان پردیس درباره بخش جاجرود گفت: شهر سعیدآباد فقط اسم شهر را یدک می‌کشد و از امکانات شهری بی‌بهره است. البته از همه مسئولان شهرستان از فرماندار پرتلاش و مدیران و رؤسای ادارات صمیمانه تشکر می‌کنم که تمام تلاش خود را می‌کنند. استاندار محترم در طی دو سال سه بار حضور مؤثر و میدانی در شهرستان داشتند و مصوبات توسط فرماندار محترم پیگیری می‌شود. اما در این هفت سال وزیری پا به شهرستان نگذاشته است الا یک یا دو وزیر آنهم بدون حضور در جمع مردم و مسئولان.