گروه استان‌ها - کشت زعفران در سنندج، علاوه بر سازگاری با شرایط اقلیمی کردستان، به فرصتی برای اشتغال‌زایی ده‌ها نفر تبدیل شده است؛ فرصتی که یک کارآفرین بومی با دستان پرتلاش خود آن را به ثمر رسانده، اما برای توسعه این ظرفیت و ایجاد کارگاهی مجهز، همچنان چشم‌انتظار حمایت مسئولان است.

کردستان ، پاییز که از راه می‌رسد، مزارع زعفران در گوشه‌ای از سنندج رنگ دیگری به خود می‌گیرند؛ گل‌های بنفشی که شاید در نگاه نخست تنها زیبایی طبیعت را به نمایش بگذارند، اما در دل هر گل، فرصتی برای تولید، درآمد و اشتغال نهفته است. به گزارش خبرنگار تابناک در استان، پاییز که از راه می‌رسد، مزارع زعفران در گوشه‌ای از سنندج رنگ دیگری به خود می‌گیرند؛ گل‌های بنفشی که شاید در نگاه نخست تنها زیبایی طبیعت را به نمایش بگذارند، اما در دل هر گل، فرصتی برای تولید، درآمد و اشتغال نهفته است.

اینجا مزرعه‌ای است که حاصل چند سال تلاش و پشتکار یک کشاورز سنندجی است؛ مردی که از سال ۱۳۹۸ کشت زعفران را آغاز کرده و حالا توانسته است با توسعه فعالیت خود، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به ۱۰۰ نفر را فراهم کند.





حبیب‌الله زندی، زعفران‌کار سنندجی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان با اشاره به تجربه چندساله خود در زمینه کشت این محصول اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ کشت زعفران را آغاز کرده‌ام و خوشبختانه این نوع کشاورزی در منطقه کردستان موفقیت‌آمیز بوده و با شرایط آب‌وهوایی منطقه سازگاری خوبی دارد.

وی با بیان اینکه زعفران از محصولات باارزش و دارای بازدهی مناسب برای کشاورزان منطقه است، افزود: یکی از مزیت‌های مهم این محصول آن است که با یک‌بار کاشت می‌توان به مدت حدود شش تا هفت سال از آن برداشت کرد و در این مدت نیز بازدهی مناسبی دارد.





این زعفران‌کار سنندجی با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این محصول عنوان کرد: در دوره برداشت که حدود ۲۰ روز تا یک ماه طول می‌کشد، نزدیک به ۲۷ نفر در مزرعه مشغول به کار می‌شوند، اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چراکه برای پاک‌کردن گل‌های برداشت‌شده نیز حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر در خانه‌های خود فعالیت می‌کنند.

زندی ادامه داد: در مجموع، فعالیت این مجموعه در فصل برداشت و فرآوری زعفران برای نزدیک به ۱۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کند و این موضوع نشان می‌دهد که توسعه کشت زعفران می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه داشته باشد.





اما پشت این گل‌های بنفش و عطر دل‌انگیز زعفران، مشکلاتی نیز وجود دارد؛ مشکلاتی که اگر برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی نشود، ممکن است ادامه فعالیت و توسعه این مجموعه را با دشواری مواجه کند.

یکی از همکاران این زعفران‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، مهم‌ترین مطالبات مجموعه را حمایت برای ایجاد برند اختصاصی، تأمین دستگاه عرق‌گیری و اختصاص تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: انتظار داریم بتوانیم محصول خود را با نام و برند اختصاصی بسته‌بندی و روانه بازار کنیم. همچنین به دستگاه عرق‌گیری و تسهیلاتی برای راه‌اندازی و توسعه کارگاه نیاز داریم.

وی با اشاره به دشواری تأمین هزینه‌های جاری مجموعه افزود: افرادی که اینجا مشغول به کار هستند به فعالیت ما امید بسته‌اند تا هر سال در فصل برداشت درآمدی داشته باشند، اما تأمین دستمزد کارگران و هزینه‌های کارگاه واقعاً دشوار شده است.

این همکار زعفران‌کار با بیان اینکه گاهی برای پرداخت دستمزد کارگران ناچار به قرض‌گرفتن می‌شوند، تصریح کرد: تا زمانی که زعفران خشک، بسته‌بندی و فروخته شود، فاصله‌ای وجود دارد که باید هزینه دستمزد کارگران را تأمین کنیم. در حال حاضر حتی برای پرداخت حقوق کارگران نیز قرض می‌گیریم و امیدواریم مسئولان با حمایت تسهیلاتی و تجهیز کارگاه، زمینه تداوم این اشتغال را فراهم کنند.

یکی دیگر از افرادی که در همسایگی این مزرعه فعالیت دارد نیز با اشاره به تأثیر مثبت این مجموعه بر اشتغال منطقه اظهار کرد: چند سال است که این مجموعه در این زمین‌ها فعالیت می‌کند و با وجود اینکه زمین کشاورزی من نیز در مجاورت آن قرار دارد، در فصل پاییز برای تأمین آب موردنیاز به این مجموعه کمک می‌کنم.

وی افزود: این فعالیت برای تعداد زیادی از مردم اشتغال ایجاد کرده و علاوه بر نیروهایی که در مزرعه مشغول هستند، افراد زیادی نیز در کارگاه و بخش فرآوری فعالیت می‌کنند. امیدوارم مسئولان هم از این تلاش حمایت کنند تا این کارآفرینی ادامه پیدا کند.

خواهرزاده حبیب‌الله زندی نیز با اشاره به اینکه دایی‌اش از نخستین افرادی بوده که کشت زعفران را به کردستان آورده است، گفت: زعفران محصولی ارزشمند است که علاوه بر استفاده در صنایع غذایی، ظرفیت خوبی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده دارد و خوشبختانه کشت آن در منطقه ما نیز نتیجه‌بخش بوده است.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی این مجموعه بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر در بخش‌های مختلف کارگاه و مجموعه فعالیت می‌کنند و در کنار آن نیز افراد زیادی در خانه‌های خود مشغول پاک‌کردن گل‌های زعفران هستند.

این عضو خانواده زعفران‌کار سنندجی با بیان اینکه برای ارتقای کیفیت محصول، دستگاه خشک‌کن تهیه شده است، افزود: خشک‌کردن زعفران اهمیت زیادی در حفظ کیفیت آن دارد و به همین دلیل دستگاه مخصوص این کار را خریداری کرده‌ایم، اما برای توسعه فرآوری و استفاده از ظرفیت عرق‌گیری، همچنان به دستگاه‌های موردنیاز و حمایت مسئولان احتیاج داریم.

در ادامه، عبدالرحمن زندی، برادر حبیب‌الله زندی، نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مجموعه‌های مرتبط گفت: مسئولان تاکنون در حد توان حمایت‌هایی داشته‌اند و از نظر ارائه تسهیلات و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی چندین بار برای بازدید از مزرعه حضور پیدا کرده‌اند، اما همچنان در زمینه تأمین فضای مناسب کارگاهی و فراهم‌کردن شرایط آسان‌تر برای پاک‌کردن گل‌های زعفران با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

آنچه در این مزرعه سنندج جریان دارد، تنها کشت و برداشت یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه نمونه‌ای از ظرفیت مغفول‌مانده کشاورزی کردستان برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و توسعه فعالیت‌های فرآوری محصولات بومی است.

زعفران محصولی است که با یک‌بار کاشت، سال‌ها امکان برداشت دارد و می‌تواند در کنار درآمدزایی برای کشاورزان، زمینه فعالیت نیروهای کار در بخش‌های برداشت، پاک‌کردن، خشک‌کردن و بسته‌بندی را نیز فراهم کند؛ ظرفیتی که در صورت حمایت هدفمند، می‌تواند از یک مزرعه به الگویی موفق برای توسعه کشت‌های اقتصادی در استان تبدیل شود.

حالا پرسش اصلی این است که آیا حمایت‌های لازم برای تجهیز کارگاه، تأمین تسهیلات و ایجاد برند اختصاصی این محصول فراهم خواهد شد تا عطر طلای سرخ کردستان، علاوه بر مزارع سنندج، در بازارهای گسترده‌تر نیز به مشام برسد؟