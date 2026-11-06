وحدت، رمز اقتدار ملت ایران است

گروه استان‌ها ـ عالم اهل سنت با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اسلامی، حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج را نشانه وفاداری و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و انقلاب دانست و نسبت به جنگ فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، ماموستا «جلال مرادی»، امام جمعه اهل سنت، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج با قدردانی از حضور مردم، علما، روحانیون و مسئولان اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها جلوه‌ای از ایمان، اخلاص، وفاداری و پایبندی آنان به اسلام و ارزش‌های انقلاب است.

وی با اشاره به جایگاه وحدت در آموزه‌های قرآن کریم افزود: عزت و اقتدار امت اسلامی در گرو اتحاد و همبستگی مسلمانان است و قرآن کریم همواره بر پرهیز از تفرقه و حفظ وحدت تأکید کرده است.

ماموستا مرادی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» تصریح کرد: در شرایط حساس امروز، مسلمانان باید با تکیه بر مشترکات دینی و اسلامی، وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

عالم اهل سنت با اشاره به ابعاد مختلف جنگ نرم دشمنان خاطرنشان کرد: دشمن تنها از طریق نظامی به دنبال ضربه زدن نیست، بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای و اعتقادی نیز برای تضعیف هویت دینی و ارزش‌های جامعه تلاش می‌کند.

وی مسئولیت علما، روحانیون، استادان دانشگاه و معلمان را در آگاهی‌بخشی به جامعه و صیانت از باورهای نسل جوان سنگین دانست و بر ضرورت بصیرت‌افزایی و مقابله آگاهانه با هجمه‌های فرهنگی تأکید کرد.

ماموستا جلال مرادی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا گفت: تغییر افراد و احزاب سیاسی نباید موجب غفلت از سیاست‌های این کشور در قبال جهان اسلام شود و باید عملکردها را ملاک شناخت و ارزیابی قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از فداکاری شهدا و نیروهای مسلح، بر ضرورت خدمت صادقانه مسئولان و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.

این عالم اهل سنت در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ وحدت، ایمان و استقامت، مسیر عزت و سربلندی را با موفقیت طی کند.