عالم اهل سنت تأکید کرد؛
وحدت، رمز اقتدار ملت ایران است
گروه استانها ـ عالم اهل سنت با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اسلامی، حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج را نشانه وفاداری و پایبندی آنان به ارزشهای دینی و انقلاب دانست و نسبت به جنگ فرهنگی و رسانهای دشمنان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «جلال مرادی»، امام جمعه اهل سنت، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج با قدردانی از حضور مردم، علما، روحانیون و مسئولان اظهار کرد: حضور مردم در میدانها و خیابانها جلوهای از ایمان، اخلاص، وفاداری و پایبندی آنان به اسلام و ارزشهای انقلاب است.
وی با اشاره به جایگاه وحدت در آموزههای قرآن کریم افزود: عزت و اقتدار امت اسلامی در گرو اتحاد و همبستگی مسلمانان است و قرآن کریم همواره بر پرهیز از تفرقه و حفظ وحدت تأکید کرده است.
ماموستا مرادی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» تصریح کرد: در شرایط حساس امروز، مسلمانان باید با تکیه بر مشترکات دینی و اسلامی، وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.
عالم اهل سنت با اشاره به ابعاد مختلف جنگ نرم دشمنان خاطرنشان کرد: دشمن تنها از طریق نظامی به دنبال ضربه زدن نیست، بلکه در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، رسانهای و اعتقادی نیز برای تضعیف هویت دینی و ارزشهای جامعه تلاش میکند.
وی مسئولیت علما، روحانیون، استادان دانشگاه و معلمان را در آگاهیبخشی به جامعه و صیانت از باورهای نسل جوان سنگین دانست و بر ضرورت بصیرتافزایی و مقابله آگاهانه با هجمههای فرهنگی تأکید کرد.
ماموستا جلال مرادی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا گفت: تغییر افراد و احزاب سیاسی نباید موجب غفلت از سیاستهای این کشور در قبال جهان اسلام شود و باید عملکردها را ملاک شناخت و ارزیابی قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از فداکاری شهدا و نیروهای مسلح، بر ضرورت خدمت صادقانه مسئولان و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.
این عالم اهل سنت در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج و رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان کردستان، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ وحدت، ایمان و استقامت، مسیر عزت و سربلندی را با موفقیت طی کند.
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