دیدار نماینده مجلس خبرگان رهبری با خانواده شهدای بانه

گروه استان‌ها - نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، به همراه فرماندار بانه و جمعی از مسئولان این شهرستان، با خانواده معظم شهیدان شریفی و ابراهیم‌زاده دیدار و بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «اقبال بهمنی» ، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، به همراه «احمد محمدرضایی» فرماندار بانه، بهاالدین رشیدزاده معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و احمدی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه، با خانواده معظم شهیدان شریفی و ابراهیم‌زاده دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، ماموستا بهمنی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، جایگاه و مقام شهدا را در پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی والا توصیف کرد و گفت: شهدا با گذشتن از جان و مال خود در راه دفاع از ارزش‌ها، عزت و سربلندی را برای جامعه به ارمغان آوردند.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا نیز با صبر، استقامت و فداکاری خود شایسته بالاترین تکریم و احترام هستند و تجلیل از این خانواده‌ها باید همواره مورد توجه مسئولان و جامعه قرار گیرد.

فرماندار بانه نیز در این دیدار با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: امنیت، آرامش و سربلندی امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

وی تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهیدان را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت اهتمام مسئولان به خدمت‌رسانی و قدردانی از این خانواده‌های گرانقدر تأکید کرد.

در پایان این دیدار، مسئولان با تجلیل از صبر و فداکاری خانواده معظم شهیدان شریفی و ابراهیم‌زاده، بر تداوم دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و پاسداشت مقام والای شهیدان تأکید کردند.

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