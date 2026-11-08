به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،بر اساس گزارش‌های رسیده، در پی ریزش کوه در مسیر روستاهای محور دلیچایی شهرستان دماوند، تردد در این محور کوهستانی با مشکل جدی مواجه شد و عبور و مرور را برای ساکنان و مسافران دشوار ساخت.





با حضور به‌موقع عوامل راهداری، عملیات پاک‌سازی و بازگشایی مسیر آغاز شد و با تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی و راهداری، مسیر هم‌اکنون باز و تردد در آن جریان دارد.

با این حال، با توجه به شرایط کوهستانی منطقه و احتمال وقوع ریزش مجدد، از شهروندان درخواست شده است تا حد امکان از تردد در محورهای مواصلاتی کوهستانی این منطقه خودداری کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند. طبیعت کوهستان، زیبا اما بی‌قرار است؛ احتیاط، همراه همیشگی این مسیرها باشد.