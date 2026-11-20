به گزارش تابناک؛ باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، روز پنجشنبه در برلین با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر، و علی الثوادی، فرستاده او، درباره تلاش‌ها برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن دیدار کردند.

این دیدار در ادامه تلاش‌های قطر برای احیای آتش‌بس، ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای و جلوگیری از بازگشت جنگ انجام شده است.

هم‌زمان، نخست‌وزیر قطر هفته گذشته در واشنگتن با ترامپ و ونس و در ترکیه با عباس عراقچی دیدار کرده بود. یک هیئت فنی ایرانی نیز اوایل هفته جاری به دوحه سفر کرد.

با این حال، منابع آگاه می‌گویند با وجود افزایش تحرکات دیپلماتیک، تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی در مذاکرات حاصل نشده است. ترامپ نیز گفته درباره گام بعدی خود در قبال ایران تا پس از آغاز سال جدید میلادی تصمیم‌گیری نخواهد کرد.

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