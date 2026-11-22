گروه استان‌ها - ساعاتی از امروز یکشنبه یک آذرماه، رزمایشی در لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان البرز، در حال اجرا است و احتمال شنیدن صدای انفجار وجود دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، روابط عمومی سپاه استان البرز اعلام کرد که برگزاری رزمایش در لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان البرز، شهروندان نگران نباشند.

ساعاتی از امروز یکشنبه یک آذر ماه، رزمایشی در لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان البرز، در حال اجرا است.

از شهروندان تقاضا می‌شود، آرامش خود را حفظ کرده و از نگرانی در خصوص انفجار و یا صداهای احتمالی خودداری نمایند.