استانداری البرز به ادارات پرمصرف هشدار داد؛ نظارت شبانهروزی بر مصرف گاز
گروه استانها - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از تشدید نظارت بر مصرف گاز در ادارات، مدارس، دانشگاهها و مراکز عمومی استان خبر داد و گفت: در صورت رعایت نکردن دستورالعملهای مدیریت مصرف و استفاده خارج از ضوابط از سامانههای گرمایشی، جریان گاز ساختمانهای متخلف قطع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «علی صفری» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، با تأکید بر ضرورت اجرای بسته مدیریت مصرف گاز از طریق اقدامات کمهزینه و زودبازده اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، ضوابط مشخصی برای راهاندازی و بهرهبرداری از سامانههای گرمایشی در دستگاههای اجرایی، مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز مشمول تعیین شده است.
وی افزود: تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی، مراکز آموزشی، اماکن ورزشی، مساجد و سایر مجموعههای مشمول موظف به رعایت الزامات ابلاغی در زمینه مدیریت مصرف گاز هستند و باید از افزایش غیرمتعارف دمای محیط و استفاده خارج از ضوابط از تجهیزات گرمایشی خودداری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بیان کرد: شرکت گاز استان البرز مسئولیت پایش وضعیت سامانههای گرمایشی دستگاهها و مراکز مشمول را بر عهده دارد و این نظارت در تمامی ساعات روزهای کاری و تعطیل انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: بازدیدها و پایشهای میدانی با هدف اطمینان از اجرای دقیق دستورالعمل مدیریت مصرف گاز ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف و رعایت نکردن الزامات ابلاغی، جریان گاز ساختمانهای متخلف قطع میشود.
صفری در پایان رعایت الگوی مصرف و همکاری دستگاههای اجرایی را در مدیریت منابع انرژی ضروری دانست و خواستار نظارت جدی مدیران بر عملکرد سامانههای گرمایشی مجموعههای تحت مدیریت خود شد.
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