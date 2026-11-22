گروه استان‌ها - جلسه کارگروه تخصصی سالمندی استان البرز با محوریت تبیین طرح «سلام» ، توسعه پاتوق‌های سالمندی در محلات و بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، در این نشست اهداف و رویکردهای طرح «سلام» و نقش آن در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت تعاملات اجتماعی و توسعه فعالیت‌های محله‌محور برای سالمندان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بانک اطلاعات و راهنمای خدمات «مهر و گفت‌وگو» معرفی و راهکارهای توسعه و فعال‌سازی پاتوق‌های سالمندی در محلات بررسی شد.

در این بخش، بر بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مثبت زندگی به‌عنوان پایگاه‌های اجتماعی محله‌محور برای ایجاد پاتوق‌های سالمندی تأکید شد؛ فضاهایی که با هدف کاهش انزوای اجتماعی، تقویت ارتباطات بین‌نسلی، تبادل تجربیات و افزایش حضور فعال سالمندان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیرند. حاضران همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، مراکز فرهنگی، مساجد و تشکل‌های مردمی برای توسعه این فضاها و حرکت به سمت ایجاد محلات دوستدار سالمند تأکید کردند.

بررسی پیشنهادهای مرتبط با توسعه الگوهای نوین مراقبت در منزل با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های هوشمندسازی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

در پایان، مدیرکل بهزیستی استان البرز و دبیر کارگروه تخصصی سالمندی، با تأکید بر ضرورت همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بر استمرار جلسات تخصصی و پیگیری برنامه‌های مشترک در راستای تحقق اهداف طرح «سلام» و توسعه پاتوق‌های سالمندی در سطح محلات تأکید کرد.

سالمندان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند و فراهم‌سازی زمینه حضور و مشارکت فعال آنان، گامی مؤثر در ارتقای نشاط و پویایی جامعه است.