به گزارش تابناک، در خبری تلخ و بهت‌آور که لحظاتی پیش از سوی نزدیکان او تایید شد،، صبح امروز در دچارشد و جان خود را از دست داد. این ضایعه بزرگ در حالی رقم خورده که این دروازه‌بان سابق فوتبال ایران امروز صبح در حال حرکت از کرج به سمت رشت بود، اما در جریان یک تصادف جان خود را از دست داد تا دوستان و خانواده و همبازیان خود را در بهت و ناباوری فرو برده و خانواده خود را داغدار کند.

فراهانی متولد ۵ تیر ۱۳۶۷ در کرج بود و فوتبال حرفه‌ای خود را با پیکان آغاز کرد. او در ادامه با پیراهن تیم‌هایی چون داماش گیلان، صبای قم، نفت تهران، نفت مسجدسلیمان، شهر خودرو، گل‌گهر سیرجان، هوادار و خوشه طلایی به میدان رفت و سال‌های زیادی در فوتبال ایران فعالیت داشت.

یکی از مقاطع مهم دوران فوتبال فراهانی به حضور او در داماش گیلان برمی‌گردد. او در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در این تیم حضور داشت و در ادامه نیز در تیم‌های مختلف لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران به کار خود ادامه داد.

فراهانی در فصل‌های مختلف لیگ برتر تجربه بازی در تیم‌هایی همچون نفت تهران، پدیده و گل‌گهر را داشت و در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود نیز برای هوادار و خوشه طلایی به میدان رفت. او آخرین تجربه خود در فوتبال را با مس سونگون ورزقان پشت سر گذاشت.

تابناک این ضایعه دردناک را به خانواده میلاد فراهانی، دوستانش و جامعه ورزشی تسلیت می‌گوید.

منبع: ورزش سه



