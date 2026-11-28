گروه استان‌ها - پلیس راهور استان بوشهر نسبت به برخورد قاطع با رانندگان حادثه‌ساز هشدار داد؛ از رانندگی در حالت مستی و سرعت غیرمجاز گرفته تا دور دورهای شبانه، حرکات نمایشی، آلودگی صوتی و دستکاری پلاک خودروها؛ تخلفاتی که به گفته رئیس پلیس راهور، با اعمال قانون و توقیف وسایل نقلیه همراه خواهد بود.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «کاظم پناه» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت ترافیکی شهروندان اظهار کرد: سلامت، آرامش و جان مردم خط قرمز پلیس است و اجازه داده نمی‌شود رفتارهای پرخطر و قانون‌گریزانه، امنیت معابر شهری را به خطر بیندازد.

وی با اشاره به اینکه برخی رفتارهای رانندگی فراتر از یک تخلف ساده و تهدیدی برای جان شهروندان است، افزود: رانندگی در حالت مستی، سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، دور دور کردن، رانندگی تهاجمی، ایجاد آلودگی صوتی و مخدوش یا ناخوانا بودن پلاک وسایل نقلیه از جمله مواردی است که با حساسیت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر تصریح کرد: برخورد با این دسته از تخلفات تنها به جریمه نقدی محدود نخواهد شد و خودروهای متخلف، حسب مورد و مطابق ضوابط قانونی، به‌صورت فیزیکی یا سیستمی توقیف می‌شوند. در مواردی نیز ترخیص وسیله نقلیه به پایان مدت توقیف و رفع موانع قانونی بستگی خواهد داشت.

پناه با انتقاد از تبدیل معابر عمومی به محلی برای خودنمایی و هیجان‌طلبی برخی رانندگان خاطرنشان کرد: هیچ‌کس حق ندارد تفریح و سرگرمی خود را به بهای به خطر انداختن جان دیگران دنبال کند و پلیس در مواجهه با رفتارهای حادثه‌ساز، خارج از چارچوب قانون هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر حمایت پلیس از رانندگان قانونمند و شهروندان مسئولیت‌پذیر گفت: پلیس راهور با تمام ظرفیت عملیاتی خود برای برقراری نظم و امنیت ترافیکی در معابر حضور دارد و انتظار می‌رود مردم نیز با رعایت قوانین و گزارش رفتارهای پرخطر، در تأمین امنیت ترافیکی مشارکت کنند.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه استفاده از معابر عمومی مستلزم رعایت قانون و حقوق دیگران است، اعلام کرد: رانندگان قانونمدار مورد حمایت پلیس هستند و با افرادی که با رفتارهای پرخطر امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.