گروه استان‌ها - نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از تعیین ضرب‌الاجل برای تکمیل پروژه‌های راهسازی مسیر سقز تا سنندج خبر داد و گفت: بر اساس برنامه اعلام‌شده، این پروژه‌ها باید تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند.

«سالار مرادی» ، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از پروژه‌های راهسازی استان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، از تعیین زمان‌بندی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام محورهای مواصلاتی کردستان خبر داد.

مرادی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده در دومین روز سفر هیئت وزارت راه و شهرسازی به استان کردستان اظهار کرد: در این روز، مسیر جاده سنندج ـ مریوان و به‌ویژه محدوده گردنه خروسه مورد بررسی قرار گرفت تا با پیگیری و تلاش مجموعه مسئولان، روند اجرای این پروژه سرعت بیشتری بگیرد و مشکلات تردد مردم در این محور برطرف شود.

وی با اشاره به بازدید روز گذشته از پروژه‌های محور سنندج ـ دیواندره افزود: قطعات سه و چهار، قطعه پنج در محدوده کوهستانی و همچنین مسیر قطعه شش در محدوده سنندج مورد بازدید قرار گرفتند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ادامه داد: همچنین در ادامه برنامه سفر، بازدید از سه قطعه پروژه‌های مسیر سنندج ـ کامیاران در دستور کار قرار دارد.

مرادی با بیان اینکه در جریان این بازدیدها دستوراتی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها صادر شده است، تصریح کرد: امیدواریم حاصل این سفر، شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی و تکمیل طرح‌های زیرساختی استان باشد.

وی مهم‌ترین برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این سفر را تکمیل پروژه‌های مسیر سقز تا سنندج عنوان کرد و گفت: مقرر شده است تمام پروژه‌های این مسیر تا ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند.

مرادی درباره پروژه‌های محور سنندج ـ کامیاران نیز گفت: برای این مسیر قرار است مصوبه‌ای اتخاذ شود تا بخشی از پروژه در سال آینده زیر بار ترافیک برود.

وی همچنین گردنه صلوات‌آباد و کنارگذر شرقی سنندج را از دیگر موضوعات مورد توجه در سفر هوشنگ بازوند به کردستان برشمرد و بر ضرورت پیگیری و تعیین تکلیف این طرح‌ها تأکید کرد.