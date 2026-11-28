گروه استان‌ها - نقش نیروهای حراست در روزهای جنگ، فراتر از مراقبت‌های معمول اداری بود؛ نیروهایی که با رصد مستمر شرایط، شناسایی تهدیدها و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، در حفظ آمادگی سازمانی و جلوگیری از اختلال در فعالیت مجموعه‌های اجرایی و اقتصادی استان بوشهر نقش‌آفرینی کردند؛ موضوعی که در دیدار اخیر استاندار بوشهر با مدیران و کارکنان حراست مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، در دیدار با مدیران حراست و جمعی از کارکنان این مجموعه، با اشاره به تجربه جنگ اخیر، بر اهمیت آمادگی و مسئولیت‌پذیری مجموعه‌های مختلف در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جنگ صرفاً به عرصه تقابل نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: شرایط جنگی آزمونی برای سنجش تعهد، انسجام، همبستگی و مسئولیت‌پذیری بخش‌های مختلف کشور است و در چنین موقعیت‌هایی، حفظ جریان عادی فعالیت دستگاه‌ها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

استاندار بوشهر افزود: در کنار نیروهای مسلح و مدافعان امنیت، دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، صنعتی و اقتصادی نیز وظیفه دارند اجازه ندهند خدمت‌رسانی به مردم، روند تولید و تأمین نیازهای جامعه با وقفه مواجه شود.

وی با اشاره به جایگاه نیروهای حراست در صیانت از مجموعه‌های اجرایی و اقتصادی تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر، افزایش هوشیاری، حفظ آمادگی سازمانی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها از ضرورت‌های اساسی بود.

زارع ادامه داد: نیروهای حراست استان با پایش مستمر شرایط، شناسایی تهدیدها، مدیریت مخاطرات احتمالی و تعامل با مدیران و دستگاه‌های مسئول، در حفظ ثبات مجموعه‌ها و تداوم فعالیت بخش‌های مختلف نقش مؤثری داشتند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان حراست خاطرنشان کرد: تجربه جنگ نشان داد که امنیت و استمرار خدمات‌رسانی، تنها به عملکرد یک مجموعه وابسته نیست، بلکه حاصل آمادگی، انسجام و انجام دقیق مسئولیت‌ها در تمامی بخش‌هاست.