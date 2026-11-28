گروه استان‌ها - استاندار بوشهر در ارتباطی مستقیم با مردم، بدون واسطه پای درخواست‌ها و مطالبات شهروندان نشست و به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره درمان، اشتغال، مسکن، تسهیلات بانکی و دیگر مسائل پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «مسعود شیرافکن» مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر، در حاشیه ارتباط مستقیم استاندار بوشهر با مردم از طریق سامانه سامد اظهار کرد: ارسلان زارع، استاندار بوشهر، با حضور در محل سامانه سامد، به‌صورت تلفنی و بی‌واسطه در جریان درخواست‌ها، مطالبات و دغدغه‌های مردم مناطق مختلف استان قرار گرفت و به آنها پاسخ داد.

در این ارتباط مستقیم، شهروندان مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله درمان، تسهیلات بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زمین و مسکن و آموزش مطرح کردند.

به گفته مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر، استاندار بوشهر با حوصله به درخواست‌های مطرح‌شده پاسخ داد و برای پیگیری مشکلات، دستورهای لازم را ارائه کرد.

وی، همچنین از ثبت و صورتجلسه تمامی موارد مطرح‌شده خبر داد و گفت: این درخواست‌ها از سوی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط پیگیری خواهد شد و نتیجه نیز به متقاضیان اطلاع‌رسانی می‌شود.

شیرافکن با اشاره به تأکید استاندار بوشهر بر شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم تصریح کرد: برای تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، مسیرهای مختلفی از جمله ملاقات‌های عمومی چهره‌به‌چهره، ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد، برگزاری میز ارتباطات مردمی در مرکز استان و شهرستان‌ها و فعالیت کارگروه صدای مردم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز به‌طور منظم با برگزاری ملاقات‌های عمومی، مسائل و دغدغه‌های شهروندان را دریافت و پیگیری می‌کنند.

اکنون باید دید این ارتباطات مستقیم تا چه اندازه می‌تواند از مرحله شنیدن مطالبات عبور کرده و به حل واقعی مشکلات مردم منجر شود؛ موضوعی که نتیجه پیگیری پرونده‌های مطرح‌شده در سامانه سامد، آن را مشخص خواهد کرد.