استاندار بوشهر پای درد دل مردم نشست؛ از درمان و اشتغال تا مسکن و تسهیلات بانکی
گروه استانها - استاندار بوشهر در ارتباطی مستقیم با مردم، بدون واسطه پای درخواستها و مطالبات شهروندان نشست و به دغدغههای مطرحشده درباره درمان، اشتغال، مسکن، تسهیلات بانکی و دیگر مسائل پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «مسعود شیرافکن» مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر، در حاشیه ارتباط مستقیم استاندار بوشهر با مردم از طریق سامانه سامد اظهار کرد: ارسلان زارع، استاندار بوشهر، با حضور در محل سامانه سامد، بهصورت تلفنی و بیواسطه در جریان درخواستها، مطالبات و دغدغههای مردم مناطق مختلف استان قرار گرفت و به آنها پاسخ داد.
در این ارتباط مستقیم، شهروندان مسائل و مشکلات خود را در حوزههای مختلف از جمله درمان، تسهیلات بانکی، اشتغال، سرمایهگذاری، حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زمین و مسکن و آموزش مطرح کردند.
به گفته مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر، استاندار بوشهر با حوصله به درخواستهای مطرحشده پاسخ داد و برای پیگیری مشکلات، دستورهای لازم را ارائه کرد.
وی، همچنین از ثبت و صورتجلسه تمامی موارد مطرحشده خبر داد و گفت: این درخواستها از سوی مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط پیگیری خواهد شد و نتیجه نیز به متقاضیان اطلاعرسانی میشود.
شیرافکن با اشاره به تأکید استاندار بوشهر بر شنیدن مستقیم دغدغههای مردم تصریح کرد: برای تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، مسیرهای مختلفی از جمله ملاقاتهای عمومی چهرهبهچهره، ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد، برگزاری میز ارتباطات مردمی در مرکز استان و شهرستانها و فعالیت کارگروه صدای مردم پیشبینی شده است.
وی افزود: فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی نیز بهطور منظم با برگزاری ملاقاتهای عمومی، مسائل و دغدغههای شهروندان را دریافت و پیگیری میکنند.
اکنون باید دید این ارتباطات مستقیم تا چه اندازه میتواند از مرحله شنیدن مطالبات عبور کرده و به حل واقعی مشکلات مردم منجر شود؛ موضوعی که نتیجه پیگیری پروندههای مطرحشده در سامانه سامد، آن را مشخص خواهد کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.