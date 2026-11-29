به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل ، در راستای تحقق عدالت در توسعه شهری و پاسخ‌گویی به درخواست‌های مکرر شهروندان جهت بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی در میدان وحدت، شهرداری اردبیل آماده است تا عملیات احداث تقاطع میدان وحدت را آغاز کند؛ بعد از پیگیری‌ها طرحِ تقاطع در شورای ترافیک تصویب و به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود

میدان وحدت یکی از گلوگاه‌های بسیار حساس شهر، به دلیل مجاورت با بیمارستان و قرارگیری در مسیر اصلی ورود به شهر محسوب می‌شود که با هدف کاهش چشم‌گیر تصادفات و مدیریت جریان ترافیک، تقاطع غیرهمسطح در این میدان اجرا می‌شود.

قرار است در تاریخ ۹ دی‌ماه امسال، با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال، کلنگ‌زنی این پروژه کلیدی انجام شود.

احداث این تقاطع، گامی مهم در تکمیل شبکه تقاطع‌های استاندارد شهر است که ضمن تسهیل دسترسی به خیابانهای همجوار، امنیت تردد شهروندان را در این نقطه پرتردد به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. این اقدام نشان‌دهنده رویکرد مدیریت شهری در اولویت‌بندی پروژه‌هایی است که مستقیماً با امنیت و آرامش روزمره مردم در ارتباط هستند.