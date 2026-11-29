یگان حفاظت محیط زیست میناب خبر داد
کشف گوشت قوچ وحشی و تجهیزات شکار از یک متخلف در میناب
گروه استانها - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دستگیری یک متخلف شکار و صید غیرمجاز و کشف گوشت قوچ وحشی، فشنگ و تجهیزات شکار از وی خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «محمدامین عربی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان عملیات نظارتی، یک متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی انجامشده، مقداری گوشت قوچ وحشی به همراه تعدادی فشنگ و تجهیزات شکار کشف و ضبط شد.
«عربی» میزان ضرر و زیان تعیینشده برای شکار هر رأس قوچ وحشی را ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال اعلام کرد.
پرونده این متخلف برای رسیدگی و انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
حفاظت از زیستگاهها و افزایش گشتهای محیطبانی در مناطق مستعد شکار غیرمجاز، بهویژه در فصلهای حساس حیات وحش، از موضوعاتی است که نیازمند استمرار نظارت در مناطق طبیعی هرمزگان است.
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