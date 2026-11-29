گروه استان‌ها - اصابت یک فروند پهپاد به قایق صیادی در محدوده شهرستان سیریک موجب انتقال ۲ نفر از سرنشینان به بیمارستان شد و عملیات جست‌وجو برای یافتن سرنشین سوم همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، براساس اطلاعات اعلام‌شده، این حادثه ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز برای یک قایق صیادی دارای ۳ سرنشین در محدوده شهرستان سیریک رخ داد.

در پی حادثه، ۲ نفر از سرنشینان قایق پیدا و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان سیریک منتقل شدند.

سرنوشت «محمود آلفته» مالک قایق همچنان مشخص نیست و عملیات جست‌وجو برای یافتن وی ادامه دارد.

جزئیات بیشتری درباره وضعیت جسمانی ۲ سرنشین منتقل‌شده به بیمارستان و نتیجه عملیات جست‌وجو تاکنون اعلام نشده است.