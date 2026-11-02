به گزارش تابناک؛ زلنسکی یکشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با اشاره به گفت‌وگوهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تیمش اظهار کرد: ما گفتیم که نمی‌توانیم به حمله روسیه به انرژی، برق، گاز، پالایشگاه‌ها و همه چیز ما، و کشتار مردم ما توسط روسیه پاسخ ندهیم.



وی افزود: ما گفتیم که اگر می‌خواهید به پالایشگاه‌های روسیه حمله نکنیم، آنها نباید به سیستم انرژی ما حمله کنند. یک جایگزین دیگر این است که موشک‌های پاتریوت به ما بدهید.



زلنسکی افزود که اگر واشنگتن سامانه‌های موشکی را به مدت یک ماه در اختیار اوکراین قرار دهد، کی‌یف نیز حملات به پالایشگاه‌های روسیه را برای همان مدت متوقف خواهد کرد.



زلنسکی در پاسخ به این سوال که آیا این سخنان ابزاری برای «اعمال فشار» بر ترامپ است، پاسخ منفی داد.



ترامپ که با تورم داخلی ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی حمله وی به ایران و درگیری روسیه و اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند، از مسکو و کی‌یف خواسته است که حمله به مراکز انرژی یکدیگر را متوقف کنند.



موشک‌های پاتریوت از مهمترین سلاح‌هایی هستند که اوکراین برای رهگیری پهپادها و موشک‌های روسی به کار برده است. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که دولت ترامپ با فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار به اوکراین موافقت کرده است اما رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تحویل این موشک‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد.

منبع: ایرنا