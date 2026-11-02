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هشدار مقام اماراتی درباره احتمال جنگ مجدد با ایران

شبکه کان مدعی شد: کشورهای حاشیه خلیج فارس خود را برای احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران آماده می‌کنند.

کد خبر: 100000146تاریخ انتشار: 11295 بازدید

۲۵f۷۰۰a۱ZTp۳ZWJwfGY۶MjE۵NjE۱OC۵qcGd۸ZnVpOjIxODY۰NTl۸bDpmYXx۲OjEبه گزارش تابناک؛ شبکه کان مدعی شد: کشورهای حاشیه خلیج فارس خود را برای احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران آماده می‌کنند. یک مقام اماراتی صبح امروز (دوشنبه) به شبکه خبری کان اسرائیل گفت: «ما واقع‌بین هستیم و به نظر می‌رسد رویارویی در راه است.»

 این مقام اماراتی افزود: «ایران همچنان به ایده‌های واپس‌گرایانه خود و رؤیای هسته‌ای‌اش پایبند است و ما این موضوع را ارزیابی کرده و برای آن آماده می‌شویم.»

او در ادامه ادعا کرد: «همانند هر بار گذشته که کار به تعویق و وقت‌کشی کشیده شد، اعتماد چندانی به ایرانی‌ها نداریم.»

شب گذشته، شبکه خبری کان گزارش داد که در اسرائیل ارزیابی می‌شود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است طی چند روز آینده دستور ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران را صادر کند. در پی این ارزیابی، اسرائیل دوری از گفت‌وگوها را با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با تأکید بر امارات متحده عربی، انجام داده است.

در پایان هفته گذشته نیز در چارچوب هماهنگی‌های امنیتی میان دو کشور، نشست‌هایی میان مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل و مقام‌های ارشد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برگزار شد تا در صورت آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها، هماهنگی‌های لازم انجام شده باشد. انتظار می‌رود یک عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل با نام «انرژیا» به اجرا درآید.

منابع اسرائیلی دیگری به شبکه خبری کان گفتند که نسبت به احتمال دستیابی به پیشرفتی در مذاکراتی که طی روزهای اخیر میان ایران و قطر با هدف دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک در جریان است، بدبینی وجود دارد.

در سایه افزایش تنش‌ها، اسرائیل آمادگی‌های خود را برای احتمال ازسرگیری جنگ تکمیل کرده است. این آمادگی‌ها شامل برنامه انتقال مهمات و موشک‌های رهگیر است که طی روزهای اخیر از آمریکا و اروپا به اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رسیده‌اند؛ عملیاتی پیچیده در حوزه لجستیکی که ارتش آمریکا آن را مدیریت کرده است.

هم‌زمان، ده‌ها فروند هواپیمای ترابری و سوخت‌رسان طی روزهای اخیر در پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل در عوفدا و نواتیم فرود آمده‌اند.

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برچسب ها

جنگ با ایرانمقام اماراتی

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نظرات بینندگان

اس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۹:۱۸

تا سوخت رسانها جمعشون جم هست بزنید تو اسراییل اینها مدارا وتعارف ندارند باهیچ کشوری ۱۰بار حمله کم زدن یکبار ماپیش دست کنیم

ایرانی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۲۲

مار ااز چه میترسانند
ما منتظر دستور رهبرمان هستیم
صبوریمان گوش بفرمان بودنمان است

محمد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۶:۰۳

امارات دیگه چی میگه

جعفر۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۴۶

خدایا به ایرانمان رحم کن
این تن تحمل زخمهای جدید ندارد

شهرام۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۲:۵۴

این افعی ها که چشم طمع ب ایران دارند رو امروز جلوشون وایسیم و تو دهنی بهشون بزنیم بهتر از فرداست..این کودک کشهای صهیونیست و اون زردک یانکی دیگه چیزی ندارند رو کنند.. الان دیگه جفت پوچ هستند.ایران ما زخمی میشه اما دوباره قویتر از قبل بلند میشه.عین همیشه..
زنده باد ایران

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۴:۵۷

امارات ماری است که در آستین پروراندیم.

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