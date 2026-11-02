هشدار مقام اماراتی درباره احتمال جنگ مجدد با ایران

به گزارش تابناک؛ شبکه کان مدعی شد: کشورهای حاشیه خلیج فارس خود را برای احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران آماده می‌کنند. یک مقام اماراتی صبح امروز (دوشنبه) به شبکه خبری کان اسرائیل گفت: «ما واقع‌بین هستیم و به نظر می‌رسد رویارویی در راه است.»

این مقام اماراتی افزود: «ایران همچنان به ایده‌های واپس‌گرایانه خود و رؤیای هسته‌ای‌اش پایبند است و ما این موضوع را ارزیابی کرده و برای آن آماده می‌شویم.»

او در ادامه ادعا کرد: «همانند هر بار گذشته که کار به تعویق و وقت‌کشی کشیده شد، اعتماد چندانی به ایرانی‌ها نداریم.»

شب گذشته، شبکه خبری کان گزارش داد که در اسرائیل ارزیابی می‌شود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است طی چند روز آینده دستور ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران را صادر کند. در پی این ارزیابی، اسرائیل دوری از گفت‌وگوها را با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با تأکید بر امارات متحده عربی، انجام داده است.

در پایان هفته گذشته نیز در چارچوب هماهنگی‌های امنیتی میان دو کشور، نشست‌هایی میان مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل و مقام‌های ارشد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برگزار شد تا در صورت آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها، هماهنگی‌های لازم انجام شده باشد. انتظار می‌رود یک عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل با نام «انرژیا» به اجرا درآید.

منابع اسرائیلی دیگری به شبکه خبری کان گفتند که نسبت به احتمال دستیابی به پیشرفتی در مذاکراتی که طی روزهای اخیر میان ایران و قطر با هدف دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک در جریان است، بدبینی وجود دارد.

در سایه افزایش تنش‌ها، اسرائیل آمادگی‌های خود را برای احتمال ازسرگیری جنگ تکمیل کرده است. این آمادگی‌ها شامل برنامه انتقال مهمات و موشک‌های رهگیر است که طی روزهای اخیر از آمریکا و اروپا به اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رسیده‌اند؛ عملیاتی پیچیده در حوزه لجستیکی که ارتش آمریکا آن را مدیریت کرده است.

هم‌زمان، ده‌ها فروند هواپیمای ترابری و سوخت‌رسان طی روزهای اخیر در پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل در عوفدا و نواتیم فرود آمده‌اند.

منبع: انتخاب