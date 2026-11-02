گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان دهگلان با تأکید بر جایگاه ۱۳ آبان در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استکبار جهانی، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را نماد ایستادگی دانشجویان و ملت ایران دانست و گفت: مقاومت و آگاهی ملت ایران، زمینه‌ساز شکست نظم سلطه‌گر آمریکا در جهان خواهد بود.

ماموستا «عبدالسلام محمدی»، امام جمعه شهرستان دهگلان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز نماد استکبارستیزی و مقابله با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا و امپریالیسم جهانی است؛ سیاست‌هایی که با ایجاد اختلاف، تفرقه و جاسوسی، منافع ملت‌های مظلوم و کشورهای اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ افزود: این اقدام دانشجویان پیرو خط امام، نمادی از روحیه استکبارستیزی ملت ایران و نخبگان کشور بود و یکی از مهم‌ترین شکست‌هایی به شمار می‌رود که آمریکا در برابر اراده ملت ایران متحمل شد.

امام جمعه دهگلان با بیان اینکه اصل مقابله با استکبار در آموزه‌های دینی و قرآنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: در تعالیم قرآن کریم و احادیث نبوی، مؤمنان به ایستادگی، دفاع و مقاومت در برابر مستکبران، زیاده‌خواهان و سلطه‌گران دعوت شده‌اند.

محمدی با انتقاد از سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در جهان خاطرنشان کرد: مقامات آمریکایی آشکارا خود را سرور جهان می‌دانند و در پی آن هستند که منابع، منافع و انرژی ملت‌ها در اختیار آنان قرار گیرد؛ رویکردی که در تحولات و درگیری‌های منطقه‌ای نیز قابل مشاهده است.

وی با اشاره به جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: ملت ایران با صبوری، استقامت و ایستادگی در برابر دشمنان نشان داده‌اند که نظم آمریکا‌محور با چالش جدی مواجه شده و مقاومت مردم ایران و محور مقاومت، امید دشمنان به تحقق اهداف سلطه‌طلبانه‌شان را به یأس تبدیل کرده است.

امام جمعه شهرستان دهگلان در پایان ابراز امیدواری کرد: استمرار مقاومت و افزایش آگاهی ملت‌ها، زمینه‌ساز شکست نظم سلطه‌گر آمریکا و شکل‌گیری نظمی عادلانه‌تر با محوریت ملت‌های مظلوم، کشورهای اسلامی و جبهه مقاومت، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، باشد.

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