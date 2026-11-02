امام جمعه دهگلان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
مقاومت ملت ایران، نظم سلطهگر آمریکا را به چالش کشیده است
گروه استانها - امام جمعه شهرستان دهگلان با تأکید بر جایگاه ۱۳ آبان در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استکبار جهانی، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را نماد ایستادگی دانشجویان و ملت ایران دانست و گفت: مقاومت و آگاهی ملت ایران، زمینهساز شکست نظم سلطهگر آمریکا در جهان خواهد بود.
ماموستا «عبدالسلام محمدی»، امام جمعه شهرستان دهگلان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به اهمیت یومالله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز نماد استکبارستیزی و مقابله با سیاستهای سلطهگرانه آمریکا و امپریالیسم جهانی است؛ سیاستهایی که با ایجاد اختلاف، تفرقه و جاسوسی، منافع ملتهای مظلوم و کشورهای اسلامی را هدف قرار دادهاند.
وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ افزود: این اقدام دانشجویان پیرو خط امام، نمادی از روحیه استکبارستیزی ملت ایران و نخبگان کشور بود و یکی از مهمترین شکستهایی به شمار میرود که آمریکا در برابر اراده ملت ایران متحمل شد.
امام جمعه دهگلان با بیان اینکه اصل مقابله با استکبار در آموزههای دینی و قرآنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: در تعالیم قرآن کریم و احادیث نبوی، مؤمنان به ایستادگی، دفاع و مقاومت در برابر مستکبران، زیادهخواهان و سلطهگران دعوت شدهاند.
محمدی با انتقاد از سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا در جهان خاطرنشان کرد: مقامات آمریکایی آشکارا خود را سرور جهان میدانند و در پی آن هستند که منابع، منافع و انرژی ملتها در اختیار آنان قرار گیرد؛ رویکردی که در تحولات و درگیریهای منطقهای نیز قابل مشاهده است.
وی با اشاره به جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: ملت ایران با صبوری، استقامت و ایستادگی در برابر دشمنان نشان دادهاند که نظم آمریکامحور با چالش جدی مواجه شده و مقاومت مردم ایران و محور مقاومت، امید دشمنان به تحقق اهداف سلطهطلبانهشان را به یأس تبدیل کرده است.
امام جمعه شهرستان دهگلان در پایان ابراز امیدواری کرد: استمرار مقاومت و افزایش آگاهی ملتها، زمینهساز شکست نظم سلطهگر آمریکا و شکلگیری نظمی عادلانهتر با محوریت ملتهای مظلوم، کشورهای اسلامی و جبهه مقاومت، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، باشد.
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