فرمانده سپاه تهران بزرگ از سازماندهی نخستین تیپ جان‌فدای ایران خبر داد و گفت: به‌زودی اعزام رزمندگان جان‌فدا به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک؛ سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه) در آیین افتتاح چهارمین پایگاه آموزش عمومی جان‌فدا در میدان تجریش تهران، با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: یکی از افتخارات ملت ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، غافلگیر کردن آمریکا و جبهه استکبار بوده است.

وی با اشاره به ناکامی دشمنان در محاسبات خود درباره انقلاب اسلامی افزود: آمریکایی‌ها در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به غافلگیری خود در برابر حرکت مردمی ملت ایران اعتراف کردند و پس از آن نیز با تحمیل جنگ هشت‌ساله تلاش کردند مانع رشد انقلاب اسلامی و حرکت مردم به سمت اقتدار شوند، اما ملت ایران در دفاع مقدس نیز دشمنان را غافلگیر کرد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه خطای محاسباتی دشمن یکی از عوامل اصلی ناکامی آن در برابر ملت ایران است، تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به فرمایشات رهبر شهید انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ملت ایران و روحیه شهادت‌طلبی آن توجه می‌کردند، شاید محاسبات دقیق‌تری داشتند.

حسن‌زاده ادامه داد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در یک اشتباه محاسباتی بزرگ، حمله مستقیم به جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و تصورشان این بود که ظرف چند روز می‌توانند ایران را به تسلیم وادار کنند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقدامات به‌موقع و پاسخ‌های قاطع، محاسبات آن‌ها را برهم زدند.

وی با اشاره به حضور مردم در میادین کشور همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه گفت: دشمن تصور می‌کرد فشارهای ناشی از جنگ مردم را در برابر نظام و انقلاب قرار می‌دهد، اما ملت ایران بار دیگر محاسبات آن‌ها را برهم زدند و زن و مرد، نوجوان و جوان برای حمایت از جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به میدان آمدند.

ثبت‌نام ۳۳ میلیون نفر در پویش جان‌فدا

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به شکل‌گیری پویش مردمی جان‌فدا خاطرنشان کرد: در این پویش بیش از ۳۳ میلیون نفر اعلام آمادگی کردند و حضور مردم در این عرصه نیز بار دیگر دشمن را غافلگیر کرد.

حسن‌زاده با اشاره به حضور گسترده مردم در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری و تجمع در میدان انقلاب تهران گفت: بیش از ۴۵۰ هزار نفر از جان‌فدایان و بسیجیان در میدان انقلاب حضور پیدا کردند، سازماندهی شدند و با برگزاری رژه حماسی، آمادگی خود را اعلام کردند.

وی با بیان اینکه سپاه و بسیج میزبانی و سازماندهی علاقه‌مندان به مشارکت در آموزش‌های دفاعی را بر عهده گرفتند، افزود: پس از اعلام فراخوان برای حضور در دوره‌های آموزشی، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مدت ۱۰۰ دقیقه تکمیل شد و بر همین اساس، برنامه آموزش عمومی، تکمیلی و پیشرفته و سازماندهی جان‌فدایان در دستور کار قرار گرفت.

افتتاح پایگاه‌های آموزشی جان‌فدا در میادین تهران

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به راه‌اندازی پایگاه‌های آموزشی جان‌فدا در پایتخت گفت: نخستین پایگاه آموزشی در میدان امام حسین(ع)، دومین پایگاه در میدان هفت‌تیر و سومین پایگاه امروز در میدان تجریش افتتاح شد.

حسن‌زاده از افتتاح پایگاه‌های بعدی در میدان آزادی و باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) در منطقه ۱۸ خبر داد و افزود: میدان هفت‌حوض و میدان نبوت نیز از دیگر نقاط پیش‌بینی‌شده برای راه‌اندازی پایگاه‌های آموزشی هستند.

وی با بیان اینکه آموزش‌های عمومی و اولیه در این پایگاه‌ها ارائه می‌شود، تصریح کرد: مرحله بعدی آموزش‌ها به‌صورت تکمیلی در پادگان‌ها و مراکز آموزشی بسیج و سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ دنبال خواهد شد.

سازماندهی نخستین تیپ جان‌فدای ایران

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه از سازماندهی نخستین تیپ جان‌فدای ایران خبر داد و گفت: نخستین تیپ جان‌فدای ایران سازماندهی شده، آموزش‌های تکمیلی خود را پشت سر گذاشته و تجهیز شده است و برای برگزاری دوره و اردوی عملی و میدان تیر تخصصی آماده می‌شود.

حسن‌زاده با اشاره به استقبال و پیگیری اعضای جان‌فدا برای ادامه آموزش‌ها اظهار کرد: به‌زودی و با توجه به میزان آمادگی و آموزش‌های طی‌شده، سازماندهی تیپ‌ها و گردان‌های جان‌فدا نیز شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در آینده نزدیک، کاروان‌های اعزام رزمندگان جان‌فدا به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور آغاز می‌شود و امیدواریم همزمان با هفته بسیج شاهد اعزام این رزمندگان به مناطق عملیاتی باشیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و فرماندهان شهید، بر تداوم آمادگی و حضور اعضای جان‌فدا در عرصه‌های دفاع از کشور تأکید کرد.

منبع: فارس