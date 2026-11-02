گروه استانها - رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان به‌عنوان نماد آگاهی، استقلال‌خواهی و استکبارستیزی ملت ایران، بر نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان متعهد و پرورش نسلی آگاه، آزاداندیش و آینده‌ساز تأکید کرد.

«سیدشهاب ارکیان»، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، ۱۳ آبان را نماد آگاهی، استقلال‌خواهی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران دانست و اظهار کرد: ملت ایران همواره عزت و کرامت خود را در گرو حفظ استقلال و دفاع از آرمان‌های خویش دانسته است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان فرصت مناسبی برای بازخوانی نقش نسل جوان و نوجوان در تحولات اجتماعی و تاریخی کشور است، افزود: در شرایطی که کشور پس از دو جنگ سخت با نظام استکباری، با زیاده‌خواهی‌های دشمنان مواجه است، توجه به نقش‌آفرینی نسل جوان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ارکیان با اشاره به تجربه ایستادگی ملت ایران در جنگ‌های اخیر تصریح کرد: این حماسه‌ها نشان داد سرمایه اصلی هر ملت، علاوه بر توانمندی‌های علمی و دفاعی، برخورداری از مردمی آگاه، متحد و امیدوار به آینده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان با تأکید بر رسالت این دانشگاه در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان کانون اصلی تربیت معلم، خود را در برابر این مسئولیت تاریخی متعهد می‌داند تا با پرورش معلمانی اندیشه‌ورز، متعهد و توانمند و برخوردار از بینش اجتماعی، زمینه تربیت نسلی دانا، آزاداندیش، هویت‌مند و آینده‌ساز را فراهم کند.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، این مناسبت را به دانش‌آموزان، فرهنگیان، استادان، کارکنان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تبریک گفت و با ادای احترام به مقام والای شهدای دانش‌آموز و دیگر شهدای سرافراز میهن اسلامی، از خداوند متعال امنیت و پیشرفت روزافزون ایران عزیز را مسئلت کرد.

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