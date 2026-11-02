راهپیمایی ۱۳ آبان امسال پیام اقتدار و ایستادگی ملت ایران به جهان است

گروه استان‌ها - امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه، با اشاره به شرایط متفاوت کشور در سال جاری و حملات دشمنان به جمهوری اسلامی ایران، گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیام روشنی از استقلال‌طلبی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد.

ماموستا «عزیز امیری»، امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، ضمن تبریک فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد استکبارستیزی ملت آگاه و با بصیرت ایران اسلامی دانست و اظهار کرد: ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌های مهمی دارد؛ چراکه کشور در مقطع حساسی قرار گرفته و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و با همراهی رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر چندین بار به کشورمان حمله کرده است.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و دانشمندان کشور افزود: این حوادث می‌تواند به راهپیمایی ۱۳ آبان امسال پیام و جایگاهی متفاوت ببخشد و حضور مردم در این روز، جلوه‌ای از وحدت و ایستادگی ملت ایران خواهد بود.

امام جمعه اهل سنت قروه با تأکید بر نقش دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه در این مناسبت تصریح کرد: امیدواریم و یقین داریم که امسال دانش‌آموزان و آحاد مردم با حضوری پرشور، پیام اقتدار و استقلال ایران اسلامی را به جهانیان منتقل کنند.

ماموستا امیری خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته ثابت کرده است که در برابر استکبار ایستادگی می‌کند و تحت هیچ شرایطی عزت و استقلال خود را با خواسته‌های قدرت‌های سلطه‌گر معامله نخواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یادآور روز دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است، تأکید کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه در راهپیمایی امسال بار دیگر اعلام خواهد کرد که در برابر زیاده‌خواهی و جنایت قدرت‌های استکباری سر فرود نمی‌آورد.

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