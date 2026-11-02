امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
راهپیمایی ۱۳ آبان امسال پیام اقتدار و ایستادگی ملت ایران به جهان است
گروه استانها - امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه، با اشاره به شرایط متفاوت کشور در سال جاری و حملات دشمنان به جمهوری اسلامی ایران، گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیام روشنی از استقلالطلبی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد.
ماموستا «عزیز امیری»، امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، ضمن تبریک فرارسیدن یومالله ۱۳ آبان، این روز را نماد استکبارستیزی ملت آگاه و با بصیرت ایران اسلامی دانست و اظهار کرد: ۱۳ آبان امسال با سالهای گذشته تفاوتهای مهمی دارد؛ چراکه کشور در مقطع حساسی قرار گرفته و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و با همراهی رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر چندین بار به کشورمان حمله کرده است.
وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و دانشمندان کشور افزود: این حوادث میتواند به راهپیمایی ۱۳ آبان امسال پیام و جایگاهی متفاوت ببخشد و حضور مردم در این روز، جلوهای از وحدت و ایستادگی ملت ایران خواهد بود.
امام جمعه اهل سنت قروه با تأکید بر نقش دانشآموزان و اقشار مختلف جامعه در این مناسبت تصریح کرد: امیدواریم و یقین داریم که امسال دانشآموزان و آحاد مردم با حضوری پرشور، پیام اقتدار و استقلال ایران اسلامی را به جهانیان منتقل کنند.
ماموستا امیری خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته ثابت کرده است که در برابر استکبار ایستادگی میکند و تحت هیچ شرایطی عزت و استقلال خود را با خواستههای قدرتهای سلطهگر معامله نخواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یادآور روز دانشآموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است، تأکید کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه در راهپیمایی امسال بار دیگر اعلام خواهد کرد که در برابر زیادهخواهی و جنایت قدرتهای استکباری سر فرود نمیآورد.
انتهای پیام/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.