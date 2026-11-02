گروه استان‌ها - مراسم مولودی‌خوانی با حضور علاقه‌مندان و دوستداران اهل‌بیت (ع) در هوار گناو هورامان تخت برگزار شد؛ آیینی معنوی که با هدف ابراز عشق و ارادت به پیامبر اکرم (ص)، با مدح و ستایش پروردگار و پیامبر رحمت همراه است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مراسم مولودی‌خوانی در هوار گناو هورامان تخت، در فضایی سرشار از معنویت و ارادت به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) برگزار شد.

مولودی‌خوانی از آیین‌های مذهبی و فرهنگی ریشه‌دار در میان مردم منطقه هورامان است که در آن دوستداران پیامبر اسلام (ص) با خواندن اشعار و سروده‌های مذهبی، عشق، محبت و ارادت خود را به پیامبر رحمت ابراز می‌کنند.





در این مراسم، مولودی‌خوانان با ذکر صفات الهی، مدح پروردگار و ستایش پیامبر اکرم (ص) ، فضایی معنوی و سرشار از شور و محبت دینی ایجاد کردند.

این آیین جلوه‌ای از پیوند عمیق باورهای دینی با فرهنگ و سنت‌های اصیل مردم هورامان تخت و فرصتی برای پاسداشت میراث معنوی این منطقه است.

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