زنان مؤمن و انقلابی، پیشران ایستادگی و مقاومت ملت ایران هستند

گروه استان‌ها ـ مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با تأکید بر نقش محوری زنان در حفظ و تقویت جبهه حق گفت: زنان مؤمن و انقلابی در طول تاریخ همواره پیشگام مبارزه با طاغوت بوده‌اند و امروز نیز با حضور در اجتماعات مردمی، نقش مهمی در حفظ روحیه مقاومت، امید و ایستادگی جامعه ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد جنتی‌محب» مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج که با حضور پرشور مردم و زیر بارش باران برگزار شد، اظهار کرد: حضور مردم در این میدان، آن هم در هوای بارانی، نشان‌دهنده ارادت آنان به شهدا، عشق به وطن و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه زنان در قرآن کریم افزود: خداوند متعال در قرآن کریم، حضرت آسیه همسر فرعون و حضرت مریم(س) را به‌عنوان الگوهایی برای همه مؤمنان، اعم از زنان و مردان، معرفی کرده است؛ چراکه این بانوان در مسیر ایمان و مقابله با طاغوت، استقامت و ایستادگی کردند.

مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ایثار و مقاومت زنان مؤمن در تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: زنان همواره در جبهه حق نقش‌آفرین بوده‌اند و در مقاطع حساس تاریخ، با ایمان، شجاعت و فداکاری خود زمینه‌ساز حرکت‌های بزرگ اجتماعی شده‌اند.

جنتی‌محب با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تصریح کرد: اگر مادران و همسران شهدا در روزهای سخت دفاع مقدس به جای حمایت و ایستادگی، دچار تردید و ناامیدی می‌شدند، شاید استمرار آن حماسه بزرگ امکان‌پذیر نبود؛ این نشان‌دهنده قدرت و نقش بی‌بدیل زنان در حفظ روحیه مقاومت جامعه است.

وی با اشاره به حضور زنان در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج گفت: زنان امروز نیز با حضور پررنگ خود نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب، استقلال، امنیت و عزت ایران ایستاده‌اند و حتی در شرایط دشوار و زیر بارش باران، میدان را خالی نمی‌کنند.

این مسئول با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی و تضعیف اراده مردم است، افزود: دشمن تلاش می‌کند با فشارهای اقتصادی و فضاسازی رسانه‌ای، مردم را از ادامه مسیر مقاومت منصرف کند؛ اما زنان مؤمن و آگاه ایرانی اجازه نخواهند داد که فشارها، اراده ملت را در دفاع از استقلال و امنیت کشور تضعیف کند.

جنتی‌محب تأکید کرد: مردم به‌خوبی می‌دانند که دستیابی به آرامش و امنیت پایدار، در گرو ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و پایان دادن به حضور و مداخلات آنان در منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فداکاری خانواده‌های شهدا بیان کرد: در دیدار با خانواده‌های شهدا، مادران و همسرانی را دیده‌ام که با وجود داغ سنگین عزیزانشان، همچنان بر عهد خود با آرمان‌های شهدا تأکید دارند و حتی اعلام می‌کنند که اگر فرزند دیگری داشتند، باز هم در راه استقلال و عزت کشور تقدیم می‌کردند.

مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و امید در جامعه خاطرنشان کرد: زنان و مردان مؤمن ایران اسلامی با الگوگیری از مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) و تعالیم قرآن کریم، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور ایستاده‌اند و با توکل به خداوند و توسل به اهل‌بیت(ع)، آینده‌ای روشن برای ایران رقم خواهند زد.