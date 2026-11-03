مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات کشور تأکید کرد؛
زنان مؤمن و انقلابی، پیشران ایستادگی و مقاومت ملت ایران هستند
گروه استانها ـ مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با تأکید بر نقش محوری زنان در حفظ و تقویت جبهه حق گفت: زنان مؤمن و انقلابی در طول تاریخ همواره پیشگام مبارزه با طاغوت بودهاند و امروز نیز با حضور در اجتماعات مردمی، نقش مهمی در حفظ روحیه مقاومت، امید و ایستادگی جامعه ایفا میکنند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین «محمد جنتیمحب» مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج که با حضور پرشور مردم و زیر بارش باران برگزار شد، اظهار کرد: حضور مردم در این میدان، آن هم در هوای بارانی، نشاندهنده ارادت آنان به شهدا، عشق به وطن و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به جایگاه زنان در قرآن کریم افزود: خداوند متعال در قرآن کریم، حضرت آسیه همسر فرعون و حضرت مریم(س) را بهعنوان الگوهایی برای همه مؤمنان، اعم از زنان و مردان، معرفی کرده است؛ چراکه این بانوان در مسیر ایمان و مقابله با طاغوت، استقامت و ایستادگی کردند.
مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ایثار و مقاومت زنان مؤمن در تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: زنان همواره در جبهه حق نقشآفرین بودهاند و در مقاطع حساس تاریخ، با ایمان، شجاعت و فداکاری خود زمینهساز حرکتهای بزرگ اجتماعی شدهاند.
جنتیمحب با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تصریح کرد: اگر مادران و همسران شهدا در روزهای سخت دفاع مقدس به جای حمایت و ایستادگی، دچار تردید و ناامیدی میشدند، شاید استمرار آن حماسه بزرگ امکانپذیر نبود؛ این نشاندهنده قدرت و نقش بیبدیل زنان در حفظ روحیه مقاومت جامعه است.
وی با اشاره به حضور زنان در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج گفت: زنان امروز نیز با حضور پررنگ خود نشان دادهاند که پای آرمانهای انقلاب، استقلال، امنیت و عزت ایران ایستادهاند و حتی در شرایط دشوار و زیر بارش باران، میدان را خالی نمیکنند.
این مسئول با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی و تضعیف اراده مردم است، افزود: دشمن تلاش میکند با فشارهای اقتصادی و فضاسازی رسانهای، مردم را از ادامه مسیر مقاومت منصرف کند؛ اما زنان مؤمن و آگاه ایرانی اجازه نخواهند داد که فشارها، اراده ملت را در دفاع از استقلال و امنیت کشور تضعیف کند.
جنتیمحب تأکید کرد: مردم بهخوبی میدانند که دستیابی به آرامش و امنیت پایدار، در گرو ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و پایان دادن به حضور و مداخلات آنان در منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فداکاری خانوادههای شهدا بیان کرد: در دیدار با خانوادههای شهدا، مادران و همسرانی را دیدهام که با وجود داغ سنگین عزیزانشان، همچنان بر عهد خود با آرمانهای شهدا تأکید دارند و حتی اعلام میکنند که اگر فرزند دیگری داشتند، باز هم در راه استقلال و عزت کشور تقدیم میکردند.
مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و امید در جامعه خاطرنشان کرد: زنان و مردان مؤمن ایران اسلامی با الگوگیری از مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) و تعالیم قرآن کریم، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور ایستادهاند و با توکل به خداوند و توسل به اهلبیت(ع)، آیندهای روشن برای ایران رقم خواهند زد.
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