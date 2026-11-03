نماینده ولی فقیه در استان کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
باران و سرما هم نتوانسته مردم را از میدان ایستادگی دور کند+فیلم
گروه استانها ـ نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، گفت: مردم ایران در ماههای گذشته با ایستادگی و همراهی خود نشان دادهاند که هرچه فشار و هزینهها بیشتر شود، عزم و اراده آنان برای حمایت از نظام و کشور مستحکمتر خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به حضور ۲۵۰ شبه مردم استان در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: مردم عزیز ایران در هشت ماه و اندی گذشته با حضور و مقاومت خود نشان دادهاند که نسبت به نظام، مسئولان و حاکمیت دلگرمتر شدهاند.
وی افزود: مقاومت و ایستادگی مردم در کنار هزینههایی که کشور پرداخت کرده و شهادت رهبر شهید، فرماندهان و دیگر شهدای گرانقدر، انگیزه و عزم مردم را برای حضور و حمایت از کشور بیشتر کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به بارش باران و شرایط جوی نامساعد در زمان برگزاری این تجمعات تصریح کرد: مردم در گرما و سرما، باران و برف در کنار یکدیگر حضور پیدا میکنند؛ چراکه دلهایشان به هم گرم است و دوست دارند یکدیگر را ببینند، در کنار هم باشند و از حضور و همراهی یکدیگر روحیه بگیرند.
پورذهبی ادامه داد: این روحیه، جلوهای از همبستگی و اراده مردم ایران است که در شرایط مختلف همچنان پایدار مانده و دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناامید میکند.
وی در پایان با اشاره به بارش باران و ابراز امیدواری نسبت به پیروزی جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال به حق این باران، پیروزی مردم ایران و رزمندگان اسلام را هرچه زودتر محقق کند و شر دشمنان را به خودشان بازگرداند.
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