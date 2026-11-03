باران و سرما هم نتوانسته مردم را از میدان ایستادگی دور کند+فیلم

گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، گفت: مردم ایران در ماه‌های گذشته با ایستادگی و همراهی خود نشان داده‌اند که هرچه فشار و هزینه‌ها بیشتر شود، عزم و اراده آنان برای حمایت از نظام و کشور مستحکم‌تر خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به حضور ۲۵۰ شبه مردم استان در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: مردم عزیز ایران در هشت ماه و اندی گذشته با حضور و مقاومت خود نشان داده‌اند که نسبت به نظام، مسئولان و حاکمیت دلگرم‌تر شده‌اند.





وی افزود: مقاومت و ایستادگی مردم در کنار هزینه‌هایی که کشور پرداخت کرده و شهادت رهبر شهید، فرماندهان و دیگر شهدای گرانقدر، انگیزه و عزم مردم را برای حضور و حمایت از کشور بیشتر کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به بارش باران و شرایط جوی نامساعد در زمان برگزاری این تجمعات تصریح کرد: مردم در گرما و سرما، باران و برف در کنار یکدیگر حضور پیدا می‌کنند؛ چراکه دل‌هایشان به هم گرم است و دوست دارند یکدیگر را ببینند، در کنار هم باشند و از حضور و همراهی یکدیگر روحیه بگیرند.

پورذهبی ادامه داد: این روحیه، جلوه‌ای از همبستگی و اراده مردم ایران است که در شرایط مختلف همچنان پایدار مانده و دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناامید می‌کند.

وی در پایان با اشاره به بارش باران و ابراز امیدواری نسبت به پیروزی جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال به حق این باران، پیروزی مردم ایران و رزمندگان اسلام را هرچه زودتر محقق کند و شر دشمنان را به خودشان بازگرداند.

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