گروه استانها - جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به حضور بیش از ۲۴۷ شبانه‌روزی مردم در تجمعات شبانه، گفت: ملت ایران در سرما و گرما پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و با میثاقی که با امام شهید بسته‌اند، تا تحقق خون‌خواهی ایشان و حمایت از نظام جمهوری اسلامی و اقتدار نیروهای مسلح، میدان را ترک نخواهند کرد.

سردار «حسن عسکری»، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: ملت ایران بیش از ۲۴۷ شبانه‌روز است که در شرایط مختلف آب‌وهوایی، از سرما و گرما گرفته تا دشواری‌های گوناگون، پای کار انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.





وی با بیان اینکه این حضور پیامی روشن برای دشمنان انقلاب اسلامی دارد، افزود: مردم نشان داده‌اند که در هر شرایطی بر عهد و پیمان خود با امام شهید پایبند هستند و تا تحقق خون‌خواهی ایشان از میدان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان تصریح کرد: ملت ایران با حضور مستمر در خیابان‌ها، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و اقتدار نیروهای مسلح اعلام می‌کنند و این حضور نشان‌دهنده استمرار وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سردار عسکری در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله نصرت نهایی نزدیک است و به‌زودی محقق خواهد شد

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