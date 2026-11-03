جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
ملت ایران پس از ۲۴۷ شب ایستادگی، تا خونخواهی امام شهید از میدان عقبنشینی نمیکند
گروه استانها - جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به حضور بیش از ۲۴۷ شبانهروزی مردم در تجمعات شبانه، گفت: ملت ایران در سرما و گرما پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و با میثاقی که با امام شهید بستهاند، تا تحقق خونخواهی ایشان و حمایت از نظام جمهوری اسلامی و اقتدار نیروهای مسلح، میدان را ترک نخواهند کرد.
سردار «حسن عسکری»، جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: ملت ایران بیش از ۲۴۷ شبانهروز است که در شرایط مختلف آبوهوایی، از سرما و گرما گرفته تا دشواریهای گوناگون، پای کار انقلاب اسلامی ایستادهاند.
وی با بیان اینکه این حضور پیامی روشن برای دشمنان انقلاب اسلامی دارد، افزود: مردم نشان دادهاند که در هر شرایطی بر عهد و پیمان خود با امام شهید پایبند هستند و تا تحقق خونخواهی ایشان از میدان عقبنشینی نخواهند کرد.
جانشین سپاه بیتالمقدس کردستان تصریح کرد: ملت ایران با حضور مستمر در خیابانها، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و اقتدار نیروهای مسلح اعلام میکنند و این حضور نشاندهنده استمرار وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
سردار عسکری در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله نصرت نهایی نزدیک است و بهزودی محقق خواهد شد
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