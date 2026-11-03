



سردار «سیدقاسم قریشی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در حاشیه مراسم آغاز دوره جدید راهیان نور در منطقه عملیاتی شرهانی دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: مردم عزیزمان می‌دانند که مقام معظم رهبری در توجه به راهیان نور با نام‌گذاری آن به عنوان «فناوری راهیان نور» و «ثروت و معدن تمام‌نشدنی برای ملت ایران» بر این موضوع تأکید فرموده‌اند.

وی افزود: بسیج و سپاه با همکاری سایر بخش‌های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه اعزام علاقه‌مندان از همه اقشار مختلف به سرزمین نور، یعنی مناطق عملیاتی جنوب، جنوب غرب، غرب و شمال غرب را در دستور کار دارند و همه ساله میلیون‌ها نفر از این مناطق بازدید می‌کنند.جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه این دوره از راهیان نور گفت: برای اینکه همراه با هماهنگی، انسجام و آمادگی بیشتر باشد، در هر مقطعی برنامه‌ای تحت عنوان افتتاحیه یا آغاز داریم، به ویژه در مواقعی که جابه‌جایی اعزام از غرب به جنوب شکل می‌گیرد و با توجه به تغییر فصل و وضعیت جغرافیایی. امروز با همکاری و حمایت سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام و میزبانی مردم خونگرم و خوب ایران در منطقه شرهانی، این توفیق را پیدا کردیم که با حضور جوانان، نوجوانان و به ویژه دانش‌آموزان عزیز، آغاز این دوره از راهیان نور را داشته باشیم.وی با اشاره به انتخاب این منطقه برای آغاز مراسم تصریح کرد: این منطقه، منطقه عملیاتی محرم و روز سالگرد عملیات محرم است و رزمندگان اسلام و به ویژه مردم ایلام نقش بسیار مهمی در دفاع مقدس داشتند، به ویژه آن ۱۸ روز مقاومت آغازین روز تهاجم دشمن که ضربه سختی بر دشمن وارد شد و همانند مقاومت خرمشهر، در حقیقت نقطه آغازی بود برای شکست دشمن در رسیدن به اهدافش.سردار قریشی اضافه کرد: این منطقه هم به مناسبت عملیات محرم و هم به‌مناسبت روز دانش‌آموزی انتخاب شد. البته افتخار داشتیم که رزمندگان دوران دفاع مقدس، یعنی پیشکسوتانی که در این عملیات حضور داشتند، در خدمتشان باشیم.سردار قریشیوی ضمن تقدیر از میزبانی مسئولان استان ایلام خاطرنشان کرد: لازم می‌بینم از میزبانی خوب مسئولان، فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع)، استاندار و همه مسئولان و عزیزانی که در این استان میزبان زائران هستند، تقدیر و تشکر کنم.جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ترکیب زائران راهیان نور تصریج کرد: همان‌طور که مردم عزیزمان می‌دانند، بیش از ۷۰ درصد از علاقه‌مندان به سرزمین نور و جوانان و نوجوانان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند. قشر دانش‌آموز با توجه به انگیزه و دل پاکی که دارد، همواره در دفاع از کشور و در خدمت به کشور نقش اولیه را داشته است. در دفاع مقدس ما بیش از ۳۵ هزار شهید دانش‌آموز داشتیم و در مقابله با نظام استبدادی پهلوی نیز علاوه بر دانشجویان، دانش‌آموزانی بودند که در مقابل رژیم ایستادند و البته توسط سفاکان رژیم پهلوی تعدادی از آن‌ها به شهادت رسیدند.وی با یادآوری توصیه‌های امام خمینی (ره) تاکید کرد: لازم می‌بینم یاد کنم از امام شهیدمان که سفارش کردند دانش‌آموزان را در تزکیه، علم و ورزش تربیت کنید. واقعاً جوانان و نوجوانان ما این توصیه را سرلوحه خودشان قرار دادند. امروز که در ذهنم مرور می‌کردم، دیدم این جمع سه موضوع مهم امام شهید، جوانان و نوجوانان را به خوبی عملی کردند.سردار قریشی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: امروز که سال‌ها از ابتدای دفاع مقدس می‌گذرد، وقتی نگاه تاریخی به این صحنه می‌کنیم، می‌بینیم جوانان و نوجوانان ما این وظیفه را به سطح بسیار عالی انجام دادند، به گونه‌ای که روز اول جنگ در همین منطقه، رزمندگان با ام‌یک و برنو و با لباس‌های محلی و کتانی حتی پاره و دمپایی در مقابل دشمن ایستادند و ما برای جنگمان حتی فشنگ و تفنگ ژسه در اختیار نداشتیم، چه برسد به خمپاره و توپ.وی افزود: اما الحمدلله به برکت همان عمل به توصیه رهبر شهیدمان، امروز دانشمندان امروزی ما که دانش‌آموزان دیروزی هستند، پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و امکانات را برای دفاع از میهن عزیزمان در سطحی تهیه کرده‌اند که امروز آمریکای جنایتکار با وجود حمایت کشورهای ناتو و اروپا در اثر استیصال درآمده و سعی می‌کند با مکر و فریب و دغل‌بازی، از شکست نهایی خودش به دنبال شکست‌های پی‌درپی که تاکنون داشته، جلوگیری کند.جانشین سازمان بسیج مستضعفین با هشدار به آمریکا و صهیونیست‌ها گفت: اینجا اجازه می‌خواهم یک هشدار هم به یانکی‌های آمریکایی، صهیونیست‌ها و حامیانشان بدهم و آن این است که فرمانی که امام شهیدمان دادند مبنی بر اینکه نیروهای مسلح، بانک اهدافشان را تکمیل و گسترده کنند و هم سلاح‌های پیشرفته‌تر و هم هدف‌گیری بدون محدودیت و بدون در نظر گرفتن هیچ سطحی و به شکلی اثربخش و مؤثر آن را به کار ببرند،وی اضافه کرد: این یک هشدار به سربازان آمریکایی است که در هر نقطه از جهان از ضربه شصت و از گلوله‌های آتشین رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت در امان نخواهند بود.سردار قریشی همچنین گفت: نیروهای مسلح مردم عزیزمان، بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و نیروهای انتظامی همه به دنبال این فرصت هستند که همان‌طور که طی این جنگ هفت‌هشت‌ماهه به شکل‌های مختلف انتقام کودکان مینابی و لامردی را گرفتند و انتقام امام شهید را گرفتند، هرچند در سطحی که ما به دنبالش هستیم نبوده، با شدت بیشتر و با قدرت بیشتر انتقام زنان و کودکان را خواهند گرفت.