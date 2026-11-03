گروه استان‌ها - مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با تأکید بر ضرورت روایت هنرمندانه و متناسب با دنیای کودکان از زندگی شهدای کودک گفت: برای ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت در حافظه نسل جدید، باید به کودکان و نوجوانان میدان نقش‌آفرینی بدهیم تا خودشان روایتگر زندگی و آرمان‌های شهدای هم‌سن‌وسال خود باشند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «حامد علامتی»، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، در نخستین اجلاسیه شهدای کودک استان کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان، به‌ویژه ۳۰۶ شهید کودک زیر هفت سال، اظهار کرد: شهدای عزیز ما میزبانان حقیقی این اجلاسیه هستند و امروز به برکت نام و یاد آنان گرد هم آمده‌ایم.

وی با بیان اینکه شهدای کودک نماد مظلومیت ملت ایران و سند جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، افزود: این کودکان هرکدام آرزوها، رؤیاها و دنیای زیبای خود را داشتند؛ کودکانی که خانواده‌هایشان چشم‌انتظار بازگشت آنان از مدرسه، کلاس درس و مهدکودک بودند، اما دشمنان حتی به کودکان بی‌گناه نیز رحم نکردند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با ابعاد جنایات دشمنان تصریح کرد: شهدای کودک تنها بخشی از تاریخ نیستند، بلکه بخشی از آینده کشور ما هستند؛ چراکه شهادت یک کودک، تنها از دست رفتن یک جان نیست، بلکه از میان رفتن یک رؤیا و فرصتی برای آینده یک ملت است.

علامتی با اشاره به ضرورت تغییر شیوه روایتگری درباره شهدای کودک گفت: صرف برگزاری مراسم و نصب تصاویر شهدا کافی نیست؛ باید بدانیم هر کودک شهید چه رؤیایی داشت، چه کتابی می‌خواند، چه بازی‌ای را دوست داشت و خانواده‌اش چه خاطراتی از او به یادگار دارند. شهدای کودک باید از یک نام در قاب تصاویر به انسان‌هایی قابل فهم برای نسل جدید معرفی شوند.

وی پیشنهاد کرد با همکاری کانون پرورش فکری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و آموزش‌وپرورش، خاطرات خانوادگی، نامه‌ها، وسایل شخصی، اسباب‌بازی‌ها و علایق شهدای کودک ثبت و به روایت‌های هنری و فرهنگی تبدیل شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور خاطرنشان کرد: روایت شهادت یک کودک باید کودکانه، صادقانه و متناسب با سن و دنیای ذهنی مخاطب باشد. در این روایت‌ها باید به‌جای تمرکز صرف بر سوگ و مظلومیت، مفاهیمی همچون شجاعت، صبر، دوستی، خانواده، وطن‌دوستی، مسئولیت‌پذیری، ایثار و امید برای کودکان تبیین شود.

علامتی با تأکید بر اینکه نباید به بهانه انتقال فرهنگ شهادت، کودکی را از کودک گرفت، گفت: کودکان نباید تنها شنونده روایت شهدا باشند، بلکه باید خودشان در میدان نقش‌آفرینی کنند؛ قصه بنویسند، نقاشی بکشند، پادکست تولید کنند، نمایش اجرا کنند و فیلم کوتاه و پویانمایی بسازند.

وی مشارکت واقعی کودکان و نوجوانان را عامل ماندگاری پیام اجلاسیه دانست و افزود: اگر می‌خواهیم شهدا در حافظه نسل جدید ماندگار شوند، باید اجازه دهیم نوجوانان خودشان روایتگر باشند و در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی نقش اصلی را بر عهده بگیرند؛ چراکه تأثیرپذیری در گروه همسالان بسیار بیشتر خواهد بود.

علامتی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی کردستان تأکید کرد و گفت: قصه‌های محلی، ادبیات کردی، شعر، موسیقی، هنرهای تجسمی و روایت‌های خانوادگی می‌توانند به انتقال مؤثرتر فرهنگ ایثار و شهادت کمک کنند. حتی بخشی از روایت‌های شهدای کودک می‌تواند به زبان شیرین کردی تولید شود و ما در ستاد از این اقدامات حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت باید به زندگی مسئولانه در جامعه منتهی شود، اظهار کرد: ادامه راه شهدا تنها به حضور در مراسم بزرگداشت محدود نمی‌شود، بلکه در درس خواندن، پیشرفت، ساختن کشور، خدمت به مردم، اخلاق و مسئولیت اجتماعی معنا پیدا می‌کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به ضرورت تبدیل اجلاسیه به یک جریان فرهنگی مستمر، تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطر این است که با پایان اجلاسیه و کنگره، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی نیز متوقف شود؛ یک کنگره موفق باید پس از پایان مراسم، جریان فرهنگی و تربیتی ماندگاری از خود به یادگار بگذارد.

علامتی در ادامه با گرامیداشت یاد معلمان شهید، به‌ویژه شهیده سمیرا بسارده، خاطرنشان کرد: روایت ایثار این معلم که برای حفاظت از دانش‌آموزان خود جانفشانی کرد، باید به یک روایت ملی تبدیل شود؛ چراکه این اقدام جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری و تعهد یک معلم تا آخرین لحظه است.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نخستین اجلاسیه شهدای کودک استان کردستان، خواستار مستندسازی تجربه این استان و ارائه الگوی آن به سایر استان‌های کشور شد و تأکید کرد: حافظه تاریخی، فرهنگ بومی، مشارکت کودکان و نوجوانان و بهره‌گیری از هنر و ادبیات می‌تواند تجربه کردستان را به الگویی ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل کند.

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