آمادگی قروه برای تداوم خدمات آب و سوخت در شرایط بحرانی+فیلم

گروه استان‌ها - مانور پدافند غیرعامل کارگروه انرژی در شهرستان قروه با هدف سنجش آمادگی زیرساخت‌های حیاتی برگزار شد؛ مانوری که طی آن پایداری تأمین آب شرب و فعالیت جایگاه‌های سوخت در زمان قطع برق با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در ادامه سلسله مانورهای پدافند غیرعامل شهرستان قروه، مانور کارگروه انرژی با محوریت تداوم خدمات‌رسانی در زیرساخت‌های حیاتی آب و سوخت برگزار شد.





در بخش نخست این مانور، انتقال آب از مرکز شهر به منبع اصلی تأمین آب قروه با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط مورد آزمایش قرار گرفت و استفاده از سوخت جایگزین برای تأمین برق مورد نیاز تجهیزات انتقال آب در شرایط اضطراری با موفقیت اجرا شد.

«مرتضی جوانمردی»، رئیس شورای پدافند غیرعامل و فرماندار شهرستان قروه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: در این مانور، سناریوی قطع برق و ضرورت تداوم انتقال آب شرب مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه تمامی مراحل با موفقیت انجام شد.

وی افزود: با توجه به تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی، تمام تلاش مسئولان شهرستان این است که در شرایط بحرانی، هیچ‌گونه وقفه‌ای در تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله آب، برق، نان و سوخت ایجاد نشود.

جوانمردی با اشاره به استفاده از سوخت جایگزین برای تأمین برق تجهیزات انتقال آب تصریح کرد: امروز این ظرفیت به‌صورت عملی آزمایش شد تا شهروندان اطمینان داشته باشند که دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط اضطراری آمادگی لازم را دارند.

در ادامه این مانور، سرهنگ «فرشاد خالدیان»، مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه، با حضور در یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان، روند اجرای سناریوی قطع برق و بازگشت جایگاه به مدار فعالیت را مورد بررسی قرار داد.

در این بخش نیز با قطع برق، عملکرد تجهیزات و سامانه‌های جایگاه سوخت با استفاده از ظرفیت‌های جایگزین آزمایش شد و جایگاه پس از اجرای موفق مراحل پیش‌بینی‌شده، مجدداً به مدار خدمت‌رسانی بازگشت.

این مانور با هدف ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول، شناسایی نقاط ضعف احتمالی و اطمینان از تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحرانی برگزار شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد آمادگی زیرساخت‌های آب و سوخت، یکی از اولویت‌های مهم پدافند غیرعامل در شهرستان قروه است.

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