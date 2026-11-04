گروه استان‌ها - شهردار سنندج با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه شهرداری برای مقابله با بارش‌های سنگین، از برنامه‌ریزی برای تجهیز نیروهای خدمات شهری و ماشین‌آلات برف‌روبی خبر داد و وصول مطالبات حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری از دستگاه‌های اجرایی را از اولویت‌های مدیریت شهری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سیدانور رشیدی» در جلسه شورای اداری شهرداری سنندج که با حضور معاونان، شهرداران مناطق، رؤسای سازمان‌ها، مدیران ستادی و رئیس پلیس برگزار شد، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری، پیگیری مصوبات و آمادگی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال بارش‌های سنگین، آماده‌سازی ایستگاه‌های برف‌روبی، ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی را ضروری دانست و خواستار تکمیل تعمیرات و بازسازی خودروها و تجهیزات پیش از آغاز بارندگی‌ها شد.

شهردار سنندج همچنین بر تهیه چک‌لیست فنی، اطمینان از آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات و نصب علائم شناسایی شهرداری روی خودروهای عملیاتی تأکید کرد و تأمین تجهیزات زمستانی مورد نیاز پاکبانان و نیروهای خدمات شهری شامل چکمه، کفش، لباس گرم، کلاه و دستکش را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد.

رشیدی با تأکید بر لزوم مستندسازی تحویل تجهیزات به کارکنان، استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی استان برای تأمین اقلام مورد نیاز را نیز مورد توجه قرار داد.

وصول مطالبات شهرداری؛ اولویت مدیریت شهری

شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان و تداوم خدمات شهری، وصول مطالبات را از اولویت‌های جدی مدیریت شهری عنوان کرد.

وی با اشاره به اعلام رقم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات شهرداری از برخی دستگاه‌های اجرایی در این جلسه، بر شناسایی، مستندسازی و پیگیری حقوقی و اداری این مطالبات تأکید کرد.

رشیدی همچنین خواستار بررسی پرونده‌های معوق، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، مطالبات مربوط به صدور پروانه و عوارض شهری شد و از مدیران مناطق و سازمان‌ها خواست پرونده‌های ماده ۱۰۰، به‌ویژه پرونده‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد را از دبیرخانه‌ها و بایگانی‌ها استخراج و وضعیت آن‌ها را به‌صورت دقیق مشخص کنند.

تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و فضای سبز

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر، بر تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد و آماده‌سازی پارک قشلاق برای افتتاح و ارائه گزارش نهایی را خواستار شد.

تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پارک نایسر از جمله آسفالت و تجهیزات بازی و همچنین پیگیری برنامه‌های توسعه فضای سبز در پارک توس‌نوذر از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.

هوشمندسازی ترافیک و تقویت ناوگان اتوبوسرانی

شهردار سنندج با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی حمل‌ونقل و ترافیک اظهار کرد: زیرساخت‌هایی از جمله سامانه‌های نظارتی، دوربین‌ها، تجهیزات پلاک‌خوانی و پایش وسایل نقلیه در سطح شهر آماده‌سازی شده و اقدامات تکمیلی نیز در دست اجراست.

رشیدی توسعه خدمات اتوبوسرانی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید اتوبوس‌های جدید را از برنامه‌های مدیریت شهری در راستای تقویت حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد.

اصلاح گره‌های ترافیکی با اجرای پروژه‌های زیرساختی

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت کاهش گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، اصلاح هندسی محدوده‌هایی همچون میدان امام شافعی، میدان بهار و مسیرهای پرتردد شهری را از اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر دانست.

شهردار سنندج همچنین پروژه‌هایی همچون زیرگذر تکیه و چمن، احداث بلوار اسلام‌آباد، پیگیری دیوار ارتش و برنامه‌ریزی برای احداث چند تقاطع غیرهمسطح را از طرح‌های مؤثر در بهبود جریان ترافیک شهر برشمرد.

رشیدی در پایان بر ضرورت هماهنگی مستمر با دستگاه‌های مرتبط و رفع موانع اجرایی و ملکی برای پیشبرد این پروژه‌ها تأکید کرد.

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