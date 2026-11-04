گروه استان‌ها - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تجلیل از جایگاه جمیل لطف‌الله‌نسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌های انسانی ورزش استان و ورود جدی‌تر بخش خصوصی به این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزاد خاکی»، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، در آیین تجلیل از جمیل لطف‌الله‌نسبی، سرمربی کردستانی تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جایگاه برجسته این مربی در ورزش کشور و عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: لطف‌الله‌نسبی از مفاخر ورزش ایران و جهان است که با تکیه بر تخصص، تلاش و پشتکار، افتخاری ارزشمند برای کردستان و کشور رقم زده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای ورزشکاران کردستان برای حضور در رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی ژاپن افزود: استعدادهای ورزشی استان امکان حضور پررنگ‌تری در این رقابت‌ها را داشتند، اما مصدومیت، بدشانسی و در برخی موارد ناداوری و تضییع حقوق ورزشکاران، مانع تحقق این ظرفیت شد و تعداد نمایندگان کردستان کمتر از حد انتظار بود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مربیان در موفقیت ورزش قهرمانی تصریح کرد: افرادی که خود سابقه ورزش حرفه‌ای و حضور در رقابت‌های قهرمانی را دارند، به‌خوبی از اهمیت جایگاه مربی در مسیر موفقیت ورزشکاران آگاه هستند.

خاکی با بیان اینکه بسیاری از مربیان با درآمدهای محدود فعالیت می‌کنند، گفت: مربیان ورزشی بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به استان، زمینه افتخارآفرینی ورزشکاران را فراهم می‌کنند و تلاش‌های آنان شایسته توجه و قدردانی است.

وی رسیدن به جایگاه سرمربیگری تیم ملی تنیس روی میز را نتیجه سال‌ها تجربه، تخصص و تلاش مستمر دانست و خاطرنشان کرد: دستیابی به چنین جایگاهی مسیر آسانی نیست و جامعه ورزش، مردم و مسئولان باید قدر سرمایه‌های ارزشمندی همچون جمیل لطف‌الله‌نسبی را بدانند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خانواده‌ها در موفقیت قهرمانان و مربیان اشاره کرد و افزود: خانواده ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای نیز در این مسیر با دشواری‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای فراوانی مواجه هستند که بخش قابل توجهی از آن از نگاه جامعه پنهان می‌ماند.

خاکی با تأکید بر ضرورت توجه به این جنبه کمتر دیده‌شده از زندگی قهرمانان اظهار کرد: همراهی خانواده‌ها و تحمل سختی‌های مسیر حرفه‌ای ورزش، بخشی مهم از پشتوانه موفقیت مربیان و ورزشکاران است و نباید از نظر دور بماند.

وی همچنین از آغاز برنامه‌ریزی‌های جدید برای تقویت حمایت‌ها از ورزش استان خبر داد و گفت: با حمایت استاندار کردستان و معاونان وی، جلسات و اقدامات مؤثری برای پشتیبانی از جامعه ورزش و فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه آغاز شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان این اقدامات را کم‌نظیر توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد نتایج این برنامه‌ریزی‌ها در سال‌های آینده به تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه ورزش استان منجر شود.

خاکی در پایان با تأکید بر برخورداری کردستان از استعدادهای ارزشمند ورزشی خاطرنشان کرد: با همراهی مردم، حمایت مسئولان و مشارکت مؤثر بخش خصوصی می‌توان زمینه شکوفایی ظرفیت‌های پنهان ورزش استان را فراهم کرد و در آینده شاهد افتخارات بیشتری برای کردستان و ایران بود.

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