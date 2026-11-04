فرماندار شهرستان قروه تأکید کرد؛
وحدت و اتحاد مردم، پشتوانه اصلی استقلال کشور است
گروه استانها - فرماندار شهرستان قروه با قدردانی از حضور پرشور مردم قروه در راهپیمایی ۱۳ آبان، وحدت و همبستگی اقوام و مذاهب را سرمایهای ارزشمند برای کشور دانست و تأکید کرد: ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان هرگز عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه، در مراسم راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم، دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: صلابت و حضور مردم قروه در اجتماعات و حمایتهای مستمر از نظام جمهوری اسلامی، نشاندهنده اقتدار، بصیرت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب است.
وی با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان بهعنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزود: امروز در شرایطی گرد هم آمدهایم که دشمنان قسمخورده ملت ایران بار دیگر با توهمی باطل، سایه تهدید و جنگ را بر کشور گستراندهاند، اما تاریخ این سرزمین نشان داده است که ملت ایران همواره در مسیر استکبارستیزی و آزادگی استوار مانده است.
فرماندار قروه استقلال و آزادی ملت ایران را حاصل ایثار و فداکاری شهدا دانست و تصریح کرد: ملت ایران استقلال و آزادگی خود را نه با فرش قرمز، بلکه با خون عزیزانی به دست آورده که برای عزت و سربلندی این کشور تلاش و جانفشانی کردهاند.
جوانمردی با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی خاطرنشان کرد: شهرستان قروه بهعنوان ایران کوچکی با تنوع قومی، مذهبی و زبانی، همواره الگویی از اتحاد، برادری و یکپارچگی بوده و مردم این شهرستان در کنار یکدیگر زندگی مسالمتآمیزی داشتهاند.
وی همچنین با اشاره به شهادت دانشآموزان بیگناه در جنگ اخیر گفت: دست مدعیان آزادی و دموکراسی به خون دانشآموزانی آلوده شد که بیگناه در سنگر علم و دانش مشغول تلاش بودند؛ اتفاقی که لکه ننگی در تاریخ برای عاملان آن به یادگار گذاشت.
فرماندار قروه خطاب به دانشآموزان تأکید کرد: سنگر امروز شما کلاس درس است؛ دشمن تلاش میکند با ایجاد ترس، ذهن نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهد، اما پاسخ ما باید آگاهی، بصیرت، پیشرفت و تلاش در مسیر علم و فناوری باشد.
وی ادامه داد: وقتی دانشآموزان در کلاس درس با قدرت میدرخشند و برای ساختن آینده کشور گام برمیدارند، در واقع به دشمن پاسخ میدهند و راه شهدا را ادامه میدهند؛ مبارزه امروز نسل جوان، خوب درس خواندن، ساختن آینده و حفظ وحدت و یکپارچگی است.
جوانمردی در پایان با تأکید بر تداوم مسیر خدمترسانی در شهرستان گفت: مدیریت شهرستان در کنار نیروهای مسلح و حافظان امنیت، لحظهای از مسیر خدمت، تقویت زیرساختها، حمایت از تولید و ایجاد امید عقبنشینی نخواهد کرد و تهدیدهای دشمن تنها موجب انسجام بیشتر ملت ایران خواهد شد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای امنیت و شهدای دانشآموز، بر ضرورت حفظ وحدت و برافراشته ماندن پرچم عزت و استقلال ایران تأکید کرد.
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