وحدت و اتحاد مردم، پشتوانه اصلی استقلال کشور است

گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان قروه با قدردانی از حضور پرشور مردم قروه در راهپیمایی ۱۳ آبان، وحدت و همبستگی اقوام و مذاهب را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور دانست و تأکید کرد: ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه، در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: صلابت و حضور مردم قروه در اجتماعات و حمایت‌های مستمر از نظام جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده اقتدار، بصیرت و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزود: امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که دشمنان قسم‌خورده ملت ایران بار دیگر با توهمی باطل، سایه تهدید و جنگ را بر کشور گسترانده‌اند، اما تاریخ این سرزمین نشان داده است که ملت ایران همواره در مسیر استکبارستیزی و آزادگی استوار مانده است.

فرماندار قروه استقلال و آزادی ملت ایران را حاصل ایثار و فداکاری شهدا دانست و تصریح کرد: ملت ایران استقلال و آزادگی خود را نه با فرش قرمز، بلکه با خون عزیزانی به دست آورده که برای عزت و سربلندی این کشور تلاش و جانفشانی کرده‌اند.

جوانمردی با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی خاطرنشان کرد: شهرستان قروه به‌عنوان ایران کوچکی با تنوع قومی، مذهبی و زبانی، همواره الگویی از اتحاد، برادری و یکپارچگی بوده و مردم این شهرستان در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه در جنگ اخیر گفت: دست مدعیان آزادی و دموکراسی به خون دانش‌آموزانی آلوده شد که بی‌گناه در سنگر علم و دانش مشغول تلاش بودند؛ اتفاقی که لکه ننگی در تاریخ برای عاملان آن به یادگار گذاشت.

فرماندار قروه خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: سنگر امروز شما کلاس درس است؛ دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، ذهن نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهد، اما پاسخ ما باید آگاهی، بصیرت، پیشرفت و تلاش در مسیر علم و فناوری باشد.

وی ادامه داد: وقتی دانش‌آموزان در کلاس درس با قدرت می‌درخشند و برای ساختن آینده کشور گام برمی‌دارند، در واقع به دشمن پاسخ می‌دهند و راه شهدا را ادامه می‌دهند؛ مبارزه امروز نسل جوان، خوب درس خواندن، ساختن آینده و حفظ وحدت و یکپارچگی است.

جوانمردی در پایان با تأکید بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی در شهرستان گفت: مدیریت شهرستان در کنار نیروهای مسلح و حافظان امنیت، لحظه‌ای از مسیر خدمت، تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و ایجاد امید عقب‌نشینی نخواهد کرد و تهدیدهای دشمن تنها موجب انسجام بیشتر ملت ایران خواهد شد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای امنیت و شهدای دانش‌آموز، بر ضرورت حفظ وحدت و برافراشته ماندن پرچم عزت و استقلال ایران تأکید کرد.

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