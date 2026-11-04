گروه استان‌ها - امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه با اشاره به حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: ملت ایران با حضور در صحنه، پیام اقتدار و ایستادگی خود را به آمریکا و رژیم صهیونیستی مخابره کرد.

ماموستا «عزیز امیری»، امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه، در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: مردم ایران اسلامی طی ۴۷ سال گذشته همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و با مشارکت در مراسم ۱۳ آبان، انزجار و تنفر خود را از استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند.





وی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا افزود: این روز فرصتی برای نمایش وحدت، همبستگی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران است و مردم با حضور در راهپیمایی امسال، بار دیگر موضع قاطع خود را در برابر سیاست‌های خصمانه دشمنان نشان دادند.

امام جمعه اهل سنت قروه با تأکید بر پیام حضور مردم به دشمنان تصریح کرد: پیام ملت شریف ایران، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان این است که ما هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دست نخواهیم کشید.

ماموستا امیری خاطرنشان کرد: ملت ایران به پشتوانه ایمان، وحدت و ایستادگی خود، همواره ملتی پیروز و مقتدر بوده و امروز نیز در صحنه جهانی، پیام اقتدار و عزت خود را به‌ویژه به آمریکا و رژیم صهیونیستی مخابره کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد که ملت ایران همچنان بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند است و در مسیر استقلال و عزت کشور استوار خواهد ماند.

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