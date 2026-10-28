به گزارش تابناک؛ پس از شمارش تقریباً ۱۶.۸درصد آرا، یدیعوت آحارونوت نوشت: بنیامین نتانیاهو ۵۰.۴ درصد، گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار ۴۹.۶ درصد آرا را کسب کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، ۱.۶ میلیون رأی شمارش شده است که لیکود با ۲۲.۲ درصد و یشار با ۱۵.۴ درصد پیشتاز هستند.

کمیته مرکزی انتخابات شمارش تقریباً یک میلیون رأی را به پایان رسانده است که معادل ۱۶.۸درصد از کل آرای اخذ شده است.

پس از اینکه آیزنکوت در نظرسنجی‌های اولیه بیرون آمده از حوزه انتخابیه پیشتاز شد، کانال ۱۲ به بلوک نتانیاهو ۵۲ کرسی در مقایسه با ۴۹ کرسی داد، در حالی که دو اردوگاه در کانال ۱۳ و شرکت پخش عمومی با ۵۱ کرسی مساوی بودند.

فقط کانال ۱۴، که طرفدار نتانیاهو محسوب می‌شود، اکثریت ۶۲ کرسی را به او داد.

پاکت‌های دوگانه (تقریباً ۱۵ کرسی) نتیجه را تا بعد از ظهر پنجشنبه نامشخص نگه خواهد داشت.

طبق نظرسنجی خروج از حوزه انتخابیه کانال ۱۲، احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آوردند.

در همین حال کمیته مرکزی انتخابات در حال آماده‌سازی برای پردازش تقریباً ۶۵۰ هزار پاکت رأی دوگانه است.

پاکت رأی دوگانه

این روش برای دریافت رأی از سربازان، نیروهای ذخیره، بیماران، زندانیان، برخی پناهندگان، افراد دارای معلولیت و کسانی که در مأموریت‌های انتخاباتی شرکت می‌کنند، به ویژه هنگام رأی دادن در خارج از حوزه انتخابیه اصلی خود، استفاده می‌شود. در این روش، یک پاکت مخفی حاوی برگه رأی در داخل پاکت دیگری حاوی اطلاعات شناسایی رأی‌دهنده قرار می‌گیرد. این امر امکان تأیید فهرست رأی‌دهندگان را فراهم و از رأی‌گیری تکراری جلوگیری می‌کند، بدون اینکه انتخاب رأی‌دهنده فاش شود.

امیر اتینگر به یدیعوت آحارونوت توضیح داد که این آرا می‌تواند معادل حدود ۱۵ کرسی پارلمان باشد.

اما تقریباً قطعی است که نه اردوگاه نتانیاهو و نه رقیب اصلی او اکثریت (۶۱ کرسی) را در کنست ۱۲۰ کرسی به دست نخواهند آورد، که این نشان‌دهنده مذاکرات طولانی و دشوار پس از انتخابات است.



بر اساس آخرین نظرسنجی کانال ۱۲، احزاب به شرح زیر رتبه‌بندی شده‌اند:

حزب لیکود نتانیاهو با ۲۷ کرسی بزرگترین حزب است.

حزب یِشار به رهبری آیزنکوت ۲۱ کرسی دارد.

حزب معا یا با هم به رهبری نفتالی بنت ۱۲ کرسی دارد.

حزب دموکرات به رهبری یائیر گولان ۹ کرسی دارد.

اسرائیل بیتینو به رهبری آویگدور لیبرمن و حزب شاس هر کدام ۷ کرسی دارند.

حزب قدرت یهودی، یهودیت توراتی متحد و صهیونیسم-هویت مذهبی هر کدام ۶ کرسی دارند.

احزاب عرب ۱۹ کرسی دارند.

میزان مشارکت به ۷۷.۷ درصد رسید

کمیته مرکزی انتخابات اشغالگران نیز اعلام کرد که میزان مشارکت در بیست و ششمین انتخابات کنست تا ساعت ۱۰ شب به ۷۷.۷ درصد از واجدین شرایط رسیده است. در مجموع ۵,۶۹۵,۶۸۲ رأی‌دهنده رأی خود را به صندوق انداختند. این میزان نشان دهنده افزایش تقریباً ۷.۱ درصدی در مقایسه با انتخابات بیست و پنجمین کنست و بالاترین میزان مشارکت در این زمان از سال ۲۰۰۱ است.

حزب شاس احتمال پیوستن به دولت به رهبری آیزنکوت را رد نکرد

کانال ۱۲ عبری روز چهارشنبه گزارش داد که حزب ارتدکس افراطی شاس احتمال همکاری با گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار و احتمال پیوستن به دولتی که او ممکن است تشکیل دهد را در صورت موفقیت رد نکرد.



این کانال به نقل از یک مقام حزب که نامش فاش نشده، نوشت: «اگر آیزنکوت باهوش باشد، دولت تشکیل می‌دهد و مناصب مهم را برای ما در اختیار نخواهد گرفت. اگر قانون خدمت سربازی معقولی وجود داشته باشد، ممکن است بعداً به آن بپیوندیم.»

منبع: ایسنا