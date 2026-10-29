به گزارش تابناک؛ کیهان با انتقاد از گروسی، احتمال نقش اطلاعات بازرسی‌های آژانس در شناسایی مراکز هسته‌ای ایران را مطرح کرد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر با تکرار ادعاهای نخ‌نما و اراجیف همیشگی خود، خط‌دهی سیاسی دیکته‌شده از سوی واشنگتن را به اجرا گذاشت.

گروسی که مدت‌هاست استقلال فنی و اعتبار حرفه‌ای آژانس را پای زیاده‌خواهی‌های آمریکا و صهیون قربانی کرده، این‌بار در نقشی جدید ظاهر شده تا با انحراف افکار عمومی و فضاسازی علیه برنامه هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، به ابهامات، سردرگمی‌ها و تردیدهای اخیر پنتاگون پاسخ دهد و زمینه را برای حرکت بعدی فراهم سازد.

ادعاهای گروسی درباره بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران

وی در تازه‌ترین مواضع خود با جانبداری آشکار از غربی‌ها مدعی شده که آژانس تنها به نیروگاه بوشهر دسترسی دارد و روند بازرسی از مراکزی چون نطنز، فردو، اصفهان و اراک متوقف مانده است. گروسی همچنین با ابراز نگرانی کذایی درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد، عملاً به ابزار پیاده‌نظام جنگ روانی کاخ سفید و پنتاگون تبدیل شده است؛ امری که بار دیگر این حقیقت را آشکار می‌سازد که آژانس تحت مدیریت وی، نه یک سازمان بی‌طرف نظارتی، بلکه اتاق عملیات سیاسی قدرت‌های متجاوز است.

ابهام درباره ارتباط بازرسی‌ها با حملات به مراکز هسته‌ای و دانشمندان ایران

این خوش‌رقصی در حالی صورت می‌گیرد که کارنامه پنهان‌کاری و عدم مسئولیت‌پذیری آژانس در قبال امنیت اطلاعات ایران بسیار سیاه است. همان‌طور که رئیس‌جمهور اخیراً به‌حق اشاره کردند، تجربه تلخ سنوات گذشته نشان داده که هر بار بازرسان آژانس به ایران آمده‌اند، مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما شناسایی و پس از آن این مراکز بمباران و دانشمندان ما ترور شده‌اند.

واقعیت آن است که گروسی نه نگران ایمنی هسته‌ای تأسیسات ماست و نه به تعهدات پادمانی اهمیت می‌دهد! او با چشم‌پوشی عامدانه بر حملات تروریستی و تهدیدات امنیتی علیه ایران، تنها به دنبال رضایتمندی اربابان آمریکایی و صهیونیستی خود است. تداوم این روند بی‌اعتباری، آژانس را به کلی از حیطه صفت یک نهاد بین‌المللی خارج کرده و گروسی را در مقام پادوی فتنه‌انگیزی‌های غربی- صهیونیستی علیه ملت ایران قرار داده است.

منبع: کیهان