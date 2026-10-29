به گزارش تابناک؛ ارتش کره جنوبی خبر داد که کره شمالی بیش از ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت «دریای شرقی» (دریای ژاپن) شلیک کرد.

گفته می‌شود موشک‌های کره شمالی حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بعدازظهر به وقت محلی از منطقه «وونسان» پرتاب شده‌اند اما هنوز جزئیاتی درباره مسافت طی‌شده توسط این موشک‌ها منتشر نشده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با بیان اینکه ارتش نظارت و هوشیاری خود را برای مقابله با پرتاب‌های احتمالی بعدی افزایش داده است، افزود که کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن به‌طور نزدیک اطلاعات مربوط به موشک‌های بالستیک کره شمالی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و در حالت آماده‌باش قرار دارند.

پرتاب امروز، هفدهمین مورد از پرتاب‌های موشک بالستیک کره شمالی در سال جاری و نخستین مورد پس از ۱۷ روز وقفه محسوب می‌شود؛ آخرین بار در ۱۲ اکتبر بود که کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده بود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته کره جنوبی، آمریکا و دیگر شرکای هم‌سو، بر تعهد خود نسبت به خلع سلاح اتمی کره شمالی تأکید مجدد کردند و فشار غرب و متحدانش بر پیونگ‌یانگ به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌ ادامه دارد.

در بیانیه‌ای مشترک دیروز ۱۱ کشور به همراه اتحادیه اروپا آنها ضمن استقبال از تحریم‌های اخیر علیه کره شمالی در رابطه با فعالیت‌های سایبری و همکاری‌های نظامی این کشور با روسیه، از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا قطعنامه‌های تحریمی علیه پیونگ‌یانگ را به‌طور کامل اجرا کنند.