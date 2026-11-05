هشدار درباره احتمال رانش زمین در برخی نقاط سنندج

گروه استان‌ها - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان از تقویت سامانه بارشی و آغاز بارندگی‌ها از عصر جمعه تا ظهر یکشنبه خبر داد و گفت: مناطق غربی استان، سنندج، کامیاران و اورامان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «امیر قادری» سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در سنندج برگزار شد، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی اظهار کرد: با توجه به تغییرات سریع مدل‌های هواشناسی و بررسی‌های انجام‌شده، شرایط بارندگی در استان تقویت شده و بارش‌ها از بعدازظهر جمعه آغاز شده و تا ظهر یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مناطق غربی استان، سنندج، کامیاران و منطقه اورامان بیشترین تأثیر را از این سامانه بارشی خواهند پذیرفت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: هدف از برگزاری جلسات مدیریت بحران، جلوگیری از غافلگیری هنگام وقوع حوادث است؛ بنابراین فرمانداران باید جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان‌ها را برگزار و آخرین وضعیت مناطق را به‌صورت مستمر پایش کنند.

قادری با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: شهرداری‌ها باید پاکسازی مسیرها و نقاط حادثه‌خیز را در دستور کار قرار دهند و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی نیز آمادگی لازم را برای ارائه خدمات و پشتیبانی در شرایط احتمالی داشته باشند.

وی همچنین از کاهش دمای هوا از روز دوشنبه خبر داد و گفت: شرکت گاز باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکل در تأمین و توزیع گاز و گرمایش شهروندان پیش‌بینی کند.

قادری با اشاره به ضرورت آمادگی در مناطق روستایی و سکونتگاه‌های غیررسمی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن و دهیاری‌ها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و شرکت توزیع نیروی برق نیز آمادگی و پشتیبانی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی فراهم کند.

وی درباره نقاط پرخطر شهر سنندج نیز اظهار کرد: برخی مناطق به دلیل شرایط توپوگرافی، وضعیت ساخت‌وساز و احتمال لغزش و رانش زمین، از گذشته به‌عنوان نقاط حساس شناسایی شده‌اند و اقدامات پیشگیرانه درباره آنها در حال انجام است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر مسئولیت قانونی مدیران در شرایط بحرانی گفت: تمامی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران باید وظایف خود را با حساسیت دنبال کنند، چراکه در صورت وقوع حادثه، هر دستگاه بر اساس شرح وظایف قانونی خود مسئول و پاسخگو خواهد بود.

قادری در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها و توصیه‌های مراجع رسمی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند تا از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

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