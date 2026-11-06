گروه استان‌ها - امام جمعه سنندج با تأکید بر نقش وحدت، حضور و ایستادگی مردم در برابر تهدیدهای دشمنان گفت: ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در عرصه‌های مختلف دفاعی، اقتصادی و فرهنگی پای آرمان‌های خود ایستاده و شایسته قدردانی و خدمت بی‌وقفه مسئولان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «فایق رستمی» در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: ۲۵۲ روز میدان‌داری مردم، پیام روشنی از ایستادگی، وحدت و اقتدار ایران به دشمنان است.

وی با بیان اینکه حضور مردم مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر هجمه‌های دشمنان است، افزود: ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، از دوران جنگ تحمیلی تا جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و عرصه‌های جنگ اقتصادی و فرهنگی، پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و مسئولان باید قدردان این سرمایه اجتماعی باشند و با خدمت بی‌وقفه پاسخ اعتماد مردم را بدهند.

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به جایگاه نماز جمعه در تقویت وحدت و همدلی جامعه تصریح کرد: نماز جمعه دانشگاه مودت و یکدلی است و این اجتماع معنوی فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی و تحکیم وحدت میان مسلمانان فراهم می‌کند.

ماموستا رستمی با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: نماز جمعه فرصتی برای گردهمایی مردم، افزایش مودت و همدلی و یادآوری مسئولیت‌های مشترک در قبال جامعه است و باید از این ظرفیت برای تحکیم وحدت و انسجام اجتماعی بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت صلح و سازش در جامعه گفت: ایجاد صلح و سازش و پایان دادن به اختلافات از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است و شوراهای حل اختلاف در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

امام جمعه سنندج در پایان بر ضرورت تقویت روحیه همدلی، وحدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌عنوان عوامل مؤثر در حفظ انسجام جامعه تأکید کرد.

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