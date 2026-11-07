گروه استان‌ها - جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با توجه به احتمال بارش‌های شدید باران و آب‌گرفتگی معابر، ضمن هشدار به شهروندان، بر رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد.

کردستان، جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید باران و احتمال آب‌گرفتگی معابر، با صدور توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، نکات پیشگیرانه را جدی بگیرند تا از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود. به گزارش خبرنگار تابناک در استانجمعیت هلال‌احمر استان کردستان در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید باران و احتمال آب‌گرفتگی معابر، با صدور توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، نکات پیشگیرانه را جدی بگیرند تا از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود.





بر اساس این هشدار، شهروندان باید از ترددهای غیرضروری در زمان بارندگی شدید خودداری کرده و از توقف یا پارک خودرو در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب بپرهیزند.





هلال‌احمر کردستان همچنین تأکید کرده است که شهروندان به هیچ عنوان با خودرو یا به‌صورت پیاده از معابر آب‌گرفته و مسیرهای سیلابی عبور نکنند و از حضور و تجمع در کنار رودخانه‌ها، کانال‌های آب و مسیل‌ها خودداری کنند.





در ادامه این توصیه‌ها، پرهیز از قرار گرفتن در زیر درختان، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های ناپایدار در شرایط جوی نامساعد مورد تأکید قرار گرفته است.





جمعیت هلال‌احمر استان از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده آب‌گرفتگی، انسداد مسیر یا شرایط خطرناک، موضوع را به مراجع امدادی و مسئولان مربوطه اطلاع دهند و اخبار و هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.





هلال‌احمر کردستان در پایان یادآور شده است که حفظ خونسردی، رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث، کاهش خسارات و حفاظت از جان شهروندان و خانواده‌ها دارد.





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