گروه استان‌ها - بارش‌های جمعه و شنبه در استان تهران خیابان‌های پایتخت را شست و ایستگاه «پس‌قلعه» با ۴۱.۹ میلی‌متر رکورددار بارش استان شد؛ هرچند سد لار همچنان تنها ۳ درصد آب دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سامانه بارشی که از روز جمعه در استان تهران فعال شده و همچنان ادامه دارد، خیابان‌های پایتخت را شست و امید به بهبود منابع آبی و کشاورزی را زنده کرد؛ اما تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که با وجود ثبت ۴۱.۹ میلی‌متر بارش در پربارش‌ترین ایستگاه استان، ذخایر سدهای تهران همچنان در وضعیت شکننده قرار دارد و سد لار تنها ۳ درصد پرشدگی دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: با تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان، تازه‌ترین آمار نزولات جوی نشان می‌دهد که مناطق شمالی و ارتفاعات استان بیشترین سهم را از بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته داشته‌اند و ایستگاه «پس‌قلعه» پربارش‌ترین نقطه استان لقب گرفته است.

بررسی مقادیر بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز شنبه (۱۶ آبان ۱۴۰۵) حاکی از پراکندگی قابل‌توجه نزولات جوی در سطح استان است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه هواشناسی «پس‌قلعه» با ثبت ۴۱.۹ میلی‌متر بارندگی، رکورددار بیشترین میزان بارش در سطح استان تهران بوده است. پس از آن، مناطق «اوشان» با ۳۷.۱ میلی‌متر و «سولقان» با ۳۵ میلی‌متر، جزو پربارش‌ترین مناطق استان در شبانه‌روز گذشته به شمار می‌روند. همچنین در شمیران نیز بارش قابل‌توجه ۲۸.۲ میلی‌متری به ثبت رسیده است.

این بارش‌ها که خیابان‌های پایتخت را شست، برای منابع و ذخایر آبی استان تهران مفید بوده و در شرایط خشکسالی‌های اخیر، نزول برکات آسمانی برای کشاورزی و باغداران مایه امید و خوشحالی است.

سهم ۶۵ درصدی منابع سطحی در تأمین آب تهران

«بهنام بخشی» سخنگوی آبفای استان تهران در خصوص تأمین آب شرب تهران افزود: آب شرب شهر تهران از پنج سد پیرامونی تأمین می‌شود؛ در سامانه شرقی، سدهای لار، لتیان و ماملو و در سامانه غربی، سدهای امیرکبیر و طالقان در استان البرز قرار دارند.

وی اضافه کرد: نیاز آبی تهران از دو منبع سطحی و زیرزمینی تأمین می‌شود. آب منابع سطحی پس از تصفیه در تصفیه‌خانه‌ها و انجام آزمایش‌های لازم وارد شبکه توزیع می‌شود. آب منابع زیرزمینی نیز پس از استحصال و اختلاط با آب سطحی در مخازن، وارد شبکه تهران می‌شود.

بخشی ادامه داد: تداوم شش‌ساله خشکسالی شرایطی را رقم زد که میزان برداشت ما از منابع سطحی به حداقل رسید. در این شرایط، سفره‌های زیرزمینی که ذخیره راهبردی نسل‌های گذشته برای ما بودند، ظرفیت مناسبی برای تأمین آب فراهم کردند و نقش مهمی در عبور تهران از شرایط تنش آبی سال گذشته و تابستان سال جاری داشتند.

وی افزود: امیدواریم با مدیریت مصرف و همراهی مردم، میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی را کاهش دهیم و به این منابع فرصت استراحت و احیا بدهیم؛ چراکه تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی‌ها موجب شده آبخوان‌ها و منابع زیرزمینی نیز تحت تأثیر تنش قرار بگیرند. بر همین اساس، سیاست و برنامه ما کاهش برداشت از این منابع است.

بخشی با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: همراهی مردم بسیار امیدوارکننده بوده است. امسال پویش «تهرانی‌ها متشکریم» را آغاز کردیم تا از مشترکان خوش‌مصرف تقدیر کنیم و مشترکان پرمصرف و بدمصرف را نیز به اصلاح رفتار مصرفی و پیروی از الگوی مشترکان خوش‌مصرف ترغیب کنیم.

بارندگی تهران به ۱۶ میلی‌متر رسید

وی درباره آخرین وضعیت بارندگی‌ها و منابع تأمین آب تهران گفت: اکنون به نیمه آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ رسیده‌ایم و بیش از ۴۰ روز از سال آبی سپری شده است، میزان بارندگی تهران در حال حاضر به ۱۶ میلی‌متر رسیده است. آمارهای بلندمدت نشان می‌دهد تهران در این بازه زمانی باید ۳۸.۹ میلی‌متر بارندگی دریافت می‌کرد که این اختلاف بیانگر تداوم شرایط خشکسالی است.

بخشی افزود: البته شرایط بارندگی نسبت به سال گذشته بهتر است. در آمارها مشاهده می‌کنیم که بارندگی تهران در سال گذشته تا همین مقطع حتی به صفر میلی‌متر رسیده بود و بارندگی ثبت‌شده‌ای نداشتیم. با این حال، تداوم خشکسالی فشار زیادی بر منابع سطحی وارد کرده و همچنان با شرایط تنش آبی مواجه هستیم.

آغاز سال آبی با ۴۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره سدها

سخنگوی آبفای تهران با اشاره به میزان ذخایر مورد نیاز سدهای تهران برای عبور از شرایط پایدار اظهار کرد: در ادوار گذشته مشخص شده است که تهران برای عبور از شرایط پایدار به حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی در پنج سد خود نیاز دارد. سال گذشته که سال بسیار سختی بود، سال آبی را با حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آغاز کردیم، اما امسال این رقم به حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجموع ذخایر پنج سد تهران حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعب است که از این میزان، حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب در سدهای امیرکبیر و طالقان و ۷۰ میلیون مترمکعب در سامانه شرقی قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد سه سد سامانه شرقی با مجموع ذخیره حدود ۷۰ میلیون مترمکعب در شرایط سخت و شکننده‌ای قرار دارند.

سد لار تنها ۳ درصد پرشدگی دارد

بخشی با تشریح وضعیت مخازن سدهای تهران گفت: در حال حاضر سد لار تنها ۳ درصد ذخیره آبی دارد. میزان پرشدگی سد لتیان ۲۹ درصد و سد ماملو حدود ۱۱ درصد است. این سه سد از نظر میزان ذخایر آبی با وضعیت مطلوب فاصله دارند.

وی افزود: میزان پرشدگی مجموع ۵ سد تهران حدود ۱۸ درصد است؛ بنابراین در شرایط فعلی حتی به ۲۰ درصد پرشدگی نرسیده‌ایم. این وضعیت نشان می‌دهد باید از هم‌اکنون تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین آب تهران در ماه‌های آینده در نظر بگیریم.

ضرورت مدیریت مصرف برای جلوگیری از محدودیت آبرسانی در تابستان آینده

سخنگوی آبفای تهران با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای ماه‌های آینده اظهار کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی برای پاییز امیدوارکننده است، اما تا نیمه آبان‌ماه هنوز اتفاق خاصی از نظر بارندگی رقم نخورده است؛ بنابراین همچنان مدیریت مصرف در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی تأکید کرد: از مردم تهران درخواست داریم همچنان به همراهی خود در مدیریت مصرف آب ادامه دهند. باید برنامه‌ریزی‌ها را به‌گونه‌ای انجام دهیم که اگر بار دیگر با کم‌بارشی مواجه شدیم، شهر تهران در تابستان سال آینده با روزهای سخت و شکننده کم‌آبی یا محدودیت در آبرسانی روبه‌رو نشود. امیدواریم بارندگی‌ها در ماه‌های آینده محقق شود و همراهی مردم در مدیریت مصرف نیز ادامه پیدا کند.

گزارش: صلاح اردلان