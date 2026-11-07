گروه استان‌ها - بارش‌های مطلوب روزهای اخیر موجب افزایش سطح آب و طغیان رودخانه سیروان در شهرستان سروآباد شده است؛ با این وجود، مسیرهای ارتباطی بیشتر روستاها باز بوده و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و مقابله با حوادث احتمالی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در پی بارش‌های قابل‌توجه روزهای اخیر در شهرستان سروآباد، سطح آب رودخانه سیروان افزایش یافته و این رودخانه در برخی نقاط با طغیان همراه شده است.

بر اساس آخرین وضعیت اعلام‌شده از شهرستان سروآباد، با وجود افزایش حجم آب رودخانه سیروان، مسیرهای ارتباطی بیشتر روستاهای شهرستان باز بوده و تردد در این مسیرها جریان دارد.





همچنین با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با فیروز عارفی، فرماندار شهرستان سروآباد، تمهیدات و اقدامات لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها و افزایش سطح آب رودخانه‌ها پیش‌بینی و اجرایی شده است.

در حال حاضر تنها مسیر ارتباطی سروآباد به پاوه از محدوده گردنه تته به دلیل شرایط جوی و مخاطرات ناشی از بارندگی، تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در سایر مسیرهای ارتباطی شهرستان انجام می‌شود.

مسئولان از شهروندان و رانندگان درخواست دارند ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای پرخطر خودداری کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.